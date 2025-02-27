À quelle heure regarder le match USWNT contre le Japon lors de la Coupe SheBelieves 2025 : Guide complet pour ne rien manquer !

Le dernier jour du SheBelieves Cup 2025 aura lieu mercredi à San Diego, avec des matches qui détermineront l’équipe qui remportera le trophée. Les États-Unis affronteront le Japon, tandis que la Colombie jouera contre l’Australie. Le vainqueur du tournoi, qui en est à sa 10e édition, sera déterminé par les points accumulés.
Sommaire
Le parcourt du SheBelieves Cup 2025
Cette 10e édition du SheBelieves Cup s’est déroulée dans trois villes : d’abord à Houston, Texas, puis à Glendale, Arizona, et enfin à San Diego, Californie.
Les États-Unis en quête d’un nouveau titre
Les États-Unis ont remporté le tournoi à sept reprises, y compris lors des cinq dernières années. Ils se mesureront au Japon pour le titre mercredi, les deux équipes abordant ce match sans défaite.
Les États-Unis ont battu la Colombie 2-0 puis ont infligé une défaite à l’Australie 2-1, mais doivent terminer par une victoire car un match nul donnerait la gloire au Japon au bénéfice de la différence de buts, après leurs victoires écrasantes de 4-0 contre l’Australie et de 4-1 contre la Colombie.
La sélectionneuse de l’équipe féminine des États-Unis, Emma Hayes, a intégré de nouvelles joueuses et a procédé à des ajustements dans les compositions en vue des qualifications pour le Coupe du Monde Féminine de l’année prochaine.
Détails du match : USWNT contre Japon
Le match entre USWNT et le Japon aura lieu mercredi 26 février 2025 à 22h30 ET.
Lieu et heure du match
Le match se déroulera au Snapdragon Stadium à San Diego, Californie.
Fuseaux horaires du match
- ET : 22h30
- CT : 21h30
- MT : 20h30
- PT : 19h30
Où regarder USWNT contre Japon à la télévision aux États-Unis ?
- Universe
- TBS
Où regarder le match en ligne aux États-Unis ?
- Peacock
- Max
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