À quelle heure regarder le match USWNT contre le Japon lors de la Coupe SheBelieves 2025 : Guide complet pour ne rien manquer !

Le dernier jour du SheBelieves Cup 2025 aura lieu mercredi à San Diego, avec des matches qui détermineront l’équipe qui remportera le trophée. Les États-Unis affronteront le Japon, tandis que la Colombie jouera contre l’Australie. Le vainqueur du tournoi, qui en est à sa 10e édition, sera déterminé par les points accumulés.

Le parcourt du SheBelieves Cup 2025

Cette 10e édition du SheBelieves Cup s’est déroulée dans trois villes : d’abord à Houston, Texas, puis à Glendale, Arizona, et enfin à San Diego, Californie.

Les États-Unis en quête d’un nouveau titre

Les États-Unis ont remporté le tournoi à sept reprises, y compris lors des cinq dernières années. Ils se mesureront au Japon pour le titre mercredi, les deux équipes abordant ce match sans défaite.

Les États-Unis ont battu la Colombie 2-0 puis ont infligé une défaite à l’Australie 2-1, mais doivent terminer par une victoire car un match nul donnerait la gloire au Japon au bénéfice de la différence de buts, après leurs victoires écrasantes de 4-0 contre l’Australie et de 4-1 contre la Colombie.

La sélectionneuse de l’équipe féminine des États-Unis, Emma Hayes, a intégré de nouvelles joueuses et a procédé à des ajustements dans les compositions en vue des qualifications pour le Coupe du Monde Féminine de l’année prochaine.

Détails du match : USWNT contre Japon

Le match entre USWNT et le Japon aura lieu mercredi 26 février 2025 à 22h30 ET.

Lieu et heure du match

Le match se déroulera au Snapdragon Stadium à San Diego, Californie.

Fuseaux horaires du match

ET : 22h30

CT : 21h30

MT : 20h30

PT : 19h30

Où regarder USWNT contre Japon à la télévision aux États-Unis ?

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TBS

Où regarder le match en ligne aux États-Unis ?