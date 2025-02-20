Quand aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions : date, heure et équipes qualifiées à suivre !

Le tirage au sort des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions se déroulera le vendredi 21 février à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Cet événement déterminera le parcours des 16 équipes jusqu’à la finale prévue à Munich le 31 mai 2025.

Les qualifications pour les huitièmes de finale

Les huit meilleures équipes de la phase de groupes, à savoir Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa, se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Elles seront rejointes par les huit vainqueurs des barrages à deux matches (Bayern Munich, Club Bruges, Feyenoord, Benfica, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund et PSV).

Ce tirage est particulier, car les adversaires potentiels des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales sont prédéterminés par des appariements basés sur les positions finales des équipes lors de la phase de groupes. Ainsi, Barcelone et l’Atletico connaissent déjà les équipes qu’ils pourraient affronter.

À titre d’exemple, les équipes terminant à la première et à la deuxième place (Liverpool et Barcelone) affronteront les vainqueurs des barrages entre les équipes classées 15ème, 16ème, 17ème et 18ème. Les équipes classées troisième ou quatrième se mesureront aux vainqueurs des barrages entre les équipes classées 13ème, 14ème, 19ème et 20ème, et ainsi de suite.

Fonctionnement du tirage au sort des huitièmes de finale

Les clubs sont appariés selon leurs positions à l’issue de la phase de groupes, ce qui permet de former quatre paires de têtes de série (clubs en positions 1 et 2 – Liverpool et Barcelone – 3 et 4 – Arsenal et Inter – 5 et 6 – Atletico et Leverkusen – 7 et 8 – Lille et Aston Villa).

Les clubs de chaque paire de têtes de série s’affronteront dans l’une des deux positions des huitièmes de finale contre le vainqueur correspondant des barrages, dont la position a été déterminée lors du tirage précédent. Par exemple, Barcelone sera opposé au vainqueur de PSG-Brest s’ils se retrouvent d’un côté du tableau, ou à Benfica de l’autre côté. L’Atletico affrontera le vainqueur de Real Madrid-City ou Bayern. Et Real Madrid, s’il passe, sera face à l’Atletico ou à Leverkusen.

Séquence des tirages pour les quarts de finale

Le tirage sert à déterminer quelle équipe jouera à domicile lors du match aller et quelle équipe sera à domicile lors du match retour, tous les adversaires étant déjà connus jusqu’à la finale.

Quatre pots sont préparés pour ce tirage : deux pour le côté gauche du tableau et deux pour le droit. Chaque pot contient des boules représentant les vainqueurs des matchs des huitièmes de finale de chaque côté du tableau. Le premier pot à gauche contient des papiers marqués ‘Vainqueurs R16 1’ et ‘Vainqueurs R16 2’, et le second comme ‘Vainqueurs R16 3’ et ‘Vainqueurs R16 4’.

Le tirage commence par mélanger et tirer les boules du premier pot situé à gauche. La première boule tirée indique l’équipe qui jouera le premier quart de finale à domicile, et la seconde boule désignera l’équipe qui jouera le match retour à domicile.

Le tirage aux demi-finales

Deux pots sont préparés pour ce tirage : l’un pour le côté gauche et l’autre pour le côté droit, contenant respectivement des papiers marqués ‘Vainqueurs Q-F 1’ et ‘Vainqueurs Q-F 2’, et pour l’autre côté les ‘Vainqueurs Q-F 3’ et ‘Vainqueurs Q-F 4’.

Le tirage commence par mélanger et tirer les boules du pot destiné au côté gauche. La première boule tirée indique l’équipe qui jouera le premier match de la demi-finale à domicile, et la seconde boule détermine l’équipe qui jouera le match retour.

Pas de tirage pour la finale

Étant donné que les équipes ont été désignées à un côté du tableau lors du tirage des barrages des huitièmes de finale, il n’y a pas de tirage pour la finale. Le vainqueur de la demi-finale du côté gauche du tableau est désigné comme l’équipe à domicile lors de la finale.

Dates et heure du tirage

Le tirage au sort des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales aura lieu à 18h00, heure de Paris.

Le tirage sera diffusé en direct sur le site de l’UEFA.