À quelle heure aura lieu le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions ? Calendrier, modalités de visionnage et équipes qualifiées pour la saison 2024/25.

Le tirage au sort des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions se déroulera le vendredi 21 février à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Cet événement déterminera le parcours des 16 équipes jusqu’à la finale qui se tiendra à Munich le 31 mai 2025.

Détails sur le tirage des huitièmes de finale

Les huit meilleures équipes de la phase de groupe (Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa) se sont qualifiées automatiquement pour les huitièmes de finale. Elles seront rejointes par les huit équipes ayant remporté les barrages aller-retour (Bayern Munich, Club Bruges, Feyenoord, Benfica, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund et PSV).

Le tirage déterminera également les adversaires potentiels des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales, en fonction des positions finales des équipes. Ainsi, Barcelone et l’Atlético connaissent déjà les équipes qu’ils pourraient affronter.

Par exemple, les équipes terminant première et deuxième de la phase de groupes (Liverpool et Barcelone) rencontreront les vainqueurs des barrages entre les équipes arrivant 15e, 16e, 17e et 18e. Les équipes classées troisième ou quatrième affronteront les vainqueurs des barrages entre les 13e, 14e, 19e et 20e, et ainsi de suite.

Mécanisme du tirage des quarts de finale

Le tirage au sort détermine quelle équipe sera à domicile lors du match aller et quelle équipe le sera lors du match retour, car tous les adversaires possibles sont d’ores et déjà connus jusqu’à la finale.

Quatre pots sont préparés pour ce tirage, deux pour le côté gauche et deux pour le côté droit du tableau. Chaque pot contient deux boules représentant les vainqueurs des matchs des huitièmes de finale correspondants. Le premier pot du côté gauche du tableau contient les mentions ‘Vainqueurs R16 1’ et ‘Vainqueurs R16 2’, tandis que le deuxième pot contient ‘Vainqueurs R16 3’ et ‘Vainqueurs R16 4’.

Le tirage commence par le mélange et le tirage des boules du premier pot du côté gauche du tableau. La première boule tirée indique l’équipe qui jouera le premier quart de finale à domicile, et la deuxième boule indiquera l’équipe qui jouera le match retour à domicile.

Tirage des demi-finales et des finales

Deux pots sont préparés pour le tirage des demi-finales, l’un pour le côté gauche du tableau avec les boules marquées ‘Vainqueurs Q-F 1’ et ‘Vainqueurs Q-F 2’, et l’autre pour le côté droit contenant les ‘Vainqueurs Q-F 3’ et ‘Vainqueurs Q-F 4’.

Le tirage se déroule en mélangeant les boules dans le pot du côté gauche, où la première boule indiquera l’équipe qui jouera le premier match de la demi-finale à domicile, et la seconde boule, celle qui jouera le match retour à domicile.

Il n’y aura pas de tirage pour la finale, car les équipes ont déjà été désignées pour chaque côté du tableau grâce au tirage au sort des barrages. Le vainqueur de la demi-finale du côté gauche sera désigné comme l’équipe à domicile lors de la finale.

Quand aura lieu le tirage des huitièmes de finale?

Le tirage des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales se déroulera à 18h00, heure de l’Est. Le tirage sera diffusé en direct sur UEFA.com.