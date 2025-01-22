Le Barça se faufile en huitièmes de finale de la Ligue des champions après une victoire folle 5-4 contre Benfica.

Résumé : Lors d’un match palpitant à Lisbonne, le FC Barcelone a effectué une remontée spectaculaire pour vaincre le Benfica, grâce à un but décisif de Raphinha en temps additionnel. Tandis que Liverpool a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale, d’autres clubs espagnols ont également connu des fortunes diverses en Ligue des champions.

Le FC Barcelone réalise une remontée incroyable

Raphinha a marqué en temps additionnel pour conclure une remontée époustouflante, permettant au FC Barcelone de s’imposer contre le Benfica à Lisbonne. Alors qu’ils étaient menés 4-2 avec moins d’une demi-heure à jouer, les Catalans ont su inverser la tendance.

Le joueur du Benfica, Vangelis Pavlidis, a inscrit le troisième hat-trick le plus rapide en début de match de l’histoire de la Ligue des champions, dont deux de ses buts ont été facilités par des erreurs du gardien barcelonais Wojciech Szczesny. Malgré cette déception, Barcelone occupe toujours la deuxième place avec 18 points en sept matchs.

Liverpool assure sa qualification

Liverpool est la première équipe à garantir sa place en huitièmes de finale du nouveau format de la Ligue des champions, après avoir battu Lille 2-1. Les Reds ont réussi ce succès grâce à un tir dévié de Harvey Elliott qui leur a permis de conserver leur invincibilité dans le tournoi avec sept victoires en sept rencontres.

Mohamed Salah avait ouvert le score à la 34e minute, mais Lille a rapidement égalisé. Néanmoins, Liverpool a repris l’avantage peu après grâce à l’effort dévié d’Elliott. Cela a permis aux Reds de s’assurer une place parmi les huit meilleures équipes de la phase de groupes, leur évitant ainsi le tour de barrages.

Les clubs espagnols en quête de qualification

Dans un autre match captivant, Atlético de Madrid a également réalisé une remontée, Julian Alvarez marquant le but décisif à la 90e minute face à Bayer Leverkusen pour une victoire 2-1. Malgré un carton rouge reçu par Pablo Barrios en première mi-temps, l’Atlético a su rebondir grâce à l’efficacité de ses attaquants.

Aston Villa et Dortmund en difficulté

Les espoirs d’Aston Villa de qualification directe pour les huitièmes de finale se sont assombris après une défaite 1-0 contre Monaco, et ce, devant les yeux du prince William. Villa avait fait forte impression en début de phase de groupes, mais cette défaite les place désormais à la huitième position.

Enfin, Borussia Dortmund continue de lutter, ayant subi sa quatrième défaite consécutive, cette fois 2-1 à Bologne. Malgré un but précoce de Serhou Guirassy, l’équipe a été renversée par des buts adverses rapides, ajoutant à la pression sur l’entraîneur Nuri Sahin.