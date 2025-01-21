La première Ferrari personnelle de Michael Schumacher mise en vente !

Le 4 février prochain, la maison de vente aux enchères RM Sotheby’s à Paris mettra en vente une Ferrari hors du commun. La Ferrari F355 GTS de Michael Schumacher, célèbre pilote de Formule 1, est considérée comme la première voiture de sport personnelle du champion lorsqu’il a rejoint l’équipe Ferrari. Ce modèle, lancé en 1996, a déjà une histoire fascinante à raconter.

Une Ferrari avec une histoire unique

La Ferrari F355 GTS de Schumacher, qui a changé de mains plusieurs fois au fil des ans, se distingue par l’autographe du pilote sur son siège ainsi que par de nombreuses photographies les montrant ensemble. Le prix de cette pièce rare promet d’être intéressant lors de la vente aux enchères.

Personnalisation par Schumacher

Fabriquée au début de 1996, la F355 GTS de Schumacher est présentée dans une magnifique teinte Le Mans Blue avec un intérieur en cuir crème, combinaison qui aurait été choisie par le pilote lui-même. Le carnet d’entretien indique que la voiture a été livrée à Weber Management GmbH (la société de Willi Weber, manager de Michael Schumacher) le 30 avril 1996, soit deux jours après le Grand Prix d’Europe au Nürburgring, où Schumacher a terminé deuxième.

Une F355 GTS bien préservée

Achetée par le propriétaire actuel en 2004, la F355 GTS a reçu la certification Ferrari Classiche en 2020. Ce document atteste que la voiture ne possède plus son moteur d’origine, mais il est affirmé qu’elle avait un moteur amélioré lors de sa livraison à Michael Schumacher, un fait qui reste à prouver.

Tout au long de sa possession actuelle, la F355 GTS a été entretenue par des centres de service Ferrari agréés et a bénéficié de révisions régulières. Le dernier service majeur a été effectué par FMA Ferrari en septembre 2024, comprenant le remplacement du pare-brise, des plaquettes de frein arrière, des courroies de distribution, des bougies d’allumage, ainsi qu’une restauration du tableau de bord.