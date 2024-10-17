Enchères RM Sotheby’s du 23 novembre 2024 : L’occasion d’acquérir des trésors de Munich avec BMW

Les enchères RM Sotheby’s du 23 novembre 2024 offrent une occasion unique d’acquérir des trésors de Munich avec BMW. Plongez dans l’univers prestigieux de la marque allemande et découvrez des modèles emblématiques qui sauront ravir les collectionneurs et passionnés d’automobile.

Un aperçu exclusif des ventes BMW

Le 23 novembre 2024, Munich deviendra le centre d’attention des amateurs d’automobiles classiques et de prestige. En collaborant avec la maison d’enchères RM Sotheby’s, la marque allemande BMW présentera pas moins de 30 véhicules d’exception, parmi les 65 lots disponibles. Des modèles de voitures anciennes aux motos emblématiques, ces trésors mécaniques éveilleront sans aucun doute des passions ardentes.

Une occasion rare d’acquérir une BMW M3 1988

Parmi les joyaux exposés, une BMW M3 de 1988 se démarque par sa rareté et son histoire fascinante. Conçue à l’origine pour le marché japonais, elle séduit par sa couleur Alpine White et ses jantes distinctives de 16 pouces. Bien qu’elle ait vu deux propriétaires au cours de son existence, ce modèle ne totalise que 63 082 km parcourus. Les enchérisseurs auront l’opportunité de se l’approprier à un prix estimé entre 100 000 et 140 000 euros, sans prix de réserve.

Voyage dans le temps avec la BMW 3/20 AM 4 Saloon de 1933

Les amateurs d’histoire automobile auront à cœur de découvrir une pièce maîtresse en la BMW 3/20 AM 4 Saloon, datant de 1933. Ce modèle, symbolisant les débuts de la firme à l’hélice, possède toujours son moteur d’origine. Magnifiquement restaurée dans les années 1990, elle présente aujourd’hui une opportunité unique d’acquérir un bout d’histoire pour une somme de 20 000 à 30 000 euros.

La BMW M1 unique de 1979

En tant que pièce phare de cette vente, cette BMW M1 de 1979 doit sa singularité à l’artiste allemand Walter Maurer, qui l’a transformée en véritable « art car ». Non seulement elle incarne un chef-d’œuvre automobile, mais elle représente aussi l’un des rares exemplaires produits, avec seulement 399 unités fabriquées. Évaluée entre 450 000 et 550 000 euros, elle devrait attirer les enchérisseurs cherchant un modèle vraiment exclusif.

Vue d’ensemble: Comparaison des trésors BMW

Modèle BMW Caractéristiques BWM M3 1988 Couleur Alpine White, jantes 16 pouces, 63 082 km BWM 3/20 AM 4 1933 Moteur d’origine, restauration années 1990 BMW M1 1979 Peinte par Walter Maurer, 277 ch, production limitée

C’est l’occasion idéale non seulement de découvrir, mais aussi d’acquérir une pièce inestimable de la riche histoire de BMW. Ces enchères promettent d’être un événement marquant pour tous les passionnés d’automobiles.