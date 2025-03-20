Découvrez les premières révélations sur la prochaine BMW Série 5, qui adoptera un design inédit.

Le BMW Série 5 connaît une hausse significative de ses ventes

Le BMW Série 5 démarre l’année 2025 avec une augmentation de 27,01 % de ses ventes, un chiffre très encourageant pour cette berline qui a été lancée sur le marché en 2023 (le modèle Touring a été présenté un an plus tard). Alors que les regards se tournent déjà vers l’avenir, les premiers détails concernant le restylage de sa huitième génération, prévu pour 2027, commencent à émerger.

Un nouveau design inspiré par les concepts Vision Neue Klasse

Les prototypes récemment aperçus sur les routes nous donnent un avant-goût de la direction artistique que prendra le prochain Série 5. L’approche esthétique s’inspire des concepts Vision Neue Klasse et Vision Neue Klasse X. Comme il est de tradition chez BMW, la célèbre calandre en forme de rein sera plus grande, s’étendant probablement jusqu’aux extrémités pour « engloutir » les phares principaux. Cette évolution devrait introduire une nouvelle signature lumineuse, tandis que le design avant se montrera plus doux par rapport à la version actuelle. Les modifications à l’arrière seront plus subtiles, touchant possiblement l’intérieur des feux ou le pare-choc.

Révolution dans l’habitacle avec le Panoramic Vision

La modernité du dernier Série 5, marquée par un intérieur aux deux grands écrans réunis (BMW Live Cockpit Plus) ainsi que par la BMW Interaction Bar, semble être remise en question par l’arrivée d’une innovation majeure : le Panoramic Vision. Ce concept introduit une bande d’information couvrant toute la base du pare-brise. En option, les consommateurs auront également la possibilité d’ajouter un écran dédié pour le passager, semblable à ceux offerts par le Mercedes Classe E et l’Audi A6.

Malgré ces changements significatifs, les motorisations disponibles devraient rester relativement constantes. Le Série 5 continue de proposer des technologies de hybridation légère en essence et en diesel (520i, 520d, et 540d), des hybrides rechargeables (530e et 550e), ainsi que des modèles entièrement électriques sous le nom d’i5, avec les versions eDrive40 et M60, cette dernière bénéficiante d’une traction intégrale xDrive. Le restylage évoqué ici, qui inclura également le modèle familial, prolonge la vie commerciale de la génération G60 jusqu’en juin 2030, avec le Touring possiblement disponible jusqu’en 2031, avant d’être remplacé par le i5 Neue Klasse, connu sous le nom de code NC0.