Pourquoi BMW surpasse Audi et Mercedes en ventes de voitures électriques.

Les marques de voitures haut de gamme ont toujours suscité l’intérêt des passionnés de l’automobile. Parmi celles-ci, trois grands noms prédominent : BMW, Audi et Mercedes. La compétition entre ces constructeurs allemands est aussi équitable que serrée et les positions ont souvent varié, mais un tournant est en cours dans la transition vers l’électrique.

Le pouvoir de la flexibilité

Alors que l’électrification progresse, BMW semble prendre une avance considérable sur ses concurrents. Frank Weber, responsable du développement chez le constructeur bavarois, a déclaré à Automotive News Europe que BMW n’aurait probablement pas besoin d’acheter de crédits pour compenser son excès de CO2 en 2025. Cette performance dans le domaine des voitures électriques et hybrides rechargeables a permis d’atteindre un chiffre de ventes électrifiées de 36 % du total. Comment BMW a-t-il réussi à devancer ses rivaux ? Plusieurs facteurs entrent en jeu.

Une gamme ‘bien connue’

Un autre facteur de la réussite de BMW sur le marché des voitures électriques réside dans sa gamme de produits. Lors de son entrée dans le segment des véhicules à zéro émission, le constructeur munichois a lancé un modèle innovant : l’i3. Bien qu’il ait lutté pour se faire une place et que les ventes aient augmenté, ce modèle n’a pas rencontré le succès escompté.

BMW i3

BMW a changé de cap avec sa nouvelle gamme électrique, réinterprétant ses voitures traditionnelles avec zéro émission, comme en témoigne l’i4 et le 4 Series Gran Coupe, ou l’iX3 et le X3.

Dans l’attente de la Neue Class

Avec cette avance, BMW n’a aucune intention de laisser ses concurrents le rattraper. Le constructeur se prépare donc à dévoiler le premier modèle de sa nouvelle famille de véhicules électriques, basé sur la plateforme Neue Klasse.



BMW Neue Klasse

Le premier modèle sera un SUV de taille intermédiaire, équivalent au X3, suivi d’un modèle comparable à la série 3 actuelle. Cette nouvelle plateforme permettra à la marque de faire un bond en avant en termes d’autonomie, de performances et d’efficacité, sans pour autant être utilisée pour tous les modèles électriques de la marque, afin d’optimiser l’utilisation des ressources.