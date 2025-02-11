Le président de la FIA met en garde : des insultes et la radio des équipes de F1 sera coupée !

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La tension entre la FIA et les pilotes de Formule 1 persiste La dispute entre la FIA et les pilotes de Formule 1 semble loin d’être résolue. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a évoqué la possibilité de restreindre les communications radio en direct, une mesure qui soulève des préoccupations sur la transparence…

La tension entre la FIA et les pilotes de Formule 1 persiste

La dispute entre la FIA et les pilotes de Formule 1 semble loin d’être résolue. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a évoqué la possibilité de restreindre les communications radio en direct, une mesure qui soulève des préoccupations sur la transparence du sport. Voici un aperçu des dernières nouvelles sur cette controverse.

Ben Sulayem s’exprime sur la communication radio

Lors d’une conférence de presse organisée sur le circuit d’El Jarama à Madrid, Mohammed Ben Sulayem a réaffirmé la souveraineté de la FIA. Il a déclaré qu’il envisageait de limiter la diffusion des communications radio entre les pilotes et leurs équipes, argumentant que cette mesure vise à éviter les insultes en direct. « Nous sommes les propriétaires du championnat », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de maintenir l’image du sport.

Des sanctions économiques à l’horizon

Le 22 janvier dernier, la FIA a mis à jour l’article 12 de son Code Sportif, introduisant des sanctions pour le langage offensant. Selon cette nouvelle réglementation, les pilotes peuvent se voir infliger des amendes allant de 40 000 à 120 000 euros en cas de récidive. Des sanctions telles que des interdictions de participation à certaines courses ou des déductions de points au championnat sont également envisagées. Cette situation risque de semer le doute parmi les pilotes, qui n’ont pas encore réagi officiellement à ces mesures.