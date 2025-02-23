Laissez tout de côté et plongez dans le monde envoûtant de cette Formule 1 V-10.

Un retour aux moteurs V10 en Formule 1 ?

Cette semaine, Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, a suggéré que la Formule 1 envisage un retour aux moteurs V10, maintenant que la série fonctionnera uniquement avec des carburants synthétiques. Cette proposition soulève non seulement des souvenirs d’une époque où les bolides résonnaient d’une sonorité inoubliable, mais également l’enthousiasme des fans pour un retour des courses palpitantes.

La scène des courses et les révélations sous l’écume des pavés

La Ferrari F310B, pilotée par le légendaire Michael Schumacher durant la saison 1997, a impressionné par ses performances sur les circuits. Son propriétaire actuel, Erich Zech, âgé de 80 ans, a décidé de ne pas laisser cette précieuse voiture prendre la poussière. Au contraire, il participe activement au championnat BOSS GP, une série où les pilotes passionnés peuvent faire rugir ces ancêtres des circuits.

Une symphonie pour les passionnés

Sur la chaîne YouTube ALwinSV, on peut voir la F310B tourner sur le circuit TT Assen aux Pays-Bas, sous le contrôle de Zech. La magie opère : atteindre 16 000 tours/minute sur les lignes droites et entendre un concert de crépitements enivrants, voilà une expérience unique! Que l’on soit amateur de course ou non, le bruit de ce bolide est un véritable plaisir auditif.

Un futur incertain pour les moteurs V10

Malgré la proposition de Sulayem, il semble peu probable que la Formule 1 fasse machine arrière et réintroduise les moteurs V10. Bien que nous puissions regretter cette époque révolue des moteurs 10 cylindres, des propriétaires comme Zech rappellent à tous pourquoi ces voitures doivent continuer à être vues et entendues sur les circuits, plutôt que reléguées à l’oubli.