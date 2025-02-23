Début éclatant de Kevin Denkey avec le FC Cincinnati face à une redoutable équipe des NY Red Bulls.

Kévin Denkey a fait une entrée remarquée lors de ses débuts en MLS, marquant l’unique but du match et menant FC Cincinnati à une victoire 1-0 contre les New York Red Bulls lors de l’ouverture de la saison, samedi soir. L’attaquant togolais, transféré de Cercle Brugge pour un montant record de 16,2 millions de dollars en MLS, a rapidement prouvé sa valeur.

Denkey a trouvé le chemin des filets à la 70ème minute, reprenant de la tête une passe précise du vétéran DeAndre Yedlin. Ce but a permis à Cincinnati de décrocher trois points cruciaux et a marqué l’arrivée de Denkey comme figure clé de l’attaque du club.

Celentano, un gardien déterminant

Si Denkey a fourni l’étincelle offensive, le gardien Roman Celentano a également été vital pour la victoire. Le portier de Cincinnati a réalisé trois arrêts décisifs en seconde période pour préserver sa cage inviolée. Le premier véritable test de Celentano est survenu à la 66ème minute, lorsqu’il a repoussé un puissant coup de tête du nouvel arrivant des Red Bulls Eric Maxim Choupo-Moting.

Deux minutes plus tard, il a stoppé une autre tête de Alexander Hack. Son dernier arrêt, un effort à la 82ème minute contre un tir à distance de Choupo-Moting, a scellé la victoire.

Les Red Bulls, champions de la conférence Est la saison précédente, ont eu du mal à créer des occasions tout au long du match. Malgré leur domination lors de précédentes visites à Cincinnati (4-0-1 en historique de saison régulière), ils n’ont pas réussi à percer une défense bien organisée de Cincinnati.

Une nouvelle ère pour Cincinnati

FC Cincinnati entame la saison 2024 avec l’ambition de capitaliser sur la campagne précédente et de remplacer la production de l’ancien MVP de la ligue, Luciano Acosta, qui joue désormais pour FC Dallas. L’arrivée de Denkey, ainsi que la présence de Evander Da Silva Ferreira, qui a marqué 24 buts lors des deux dernières saisons avec les Portland Timbers, donne à Cincinnati l’espoir d’une saison offensive solide.

Pour les Red Bulls, cette défaite constitue un mauvais départ pour une année où ils espèrent rebondir après avoir terminé la saison régulière 2023 avec seulement 47 points, le moins jamais obtenu par un finaliste de la MLS Cup. Ils chercheront à se reprendre lors de leur match d’ouverture à domicile contre Nashville SC samedi prochain.

Parallèlement, Cincinnati visera à continuer sur sa lancée face à Philadelphia Union lors de son prochain déplacement.