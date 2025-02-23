Eurex Clearing AG, BGC, XS.com et autres : Les grandes manœuvres de la semaine dans le monde des dirigeants

Résumé des transitions exécutives de la semaine

Cette semaine, plusieurs mouvements importants ont été signalés au sein des directions de grandes entreprises. XS.com a nommé Stelios Pallis au poste de directeur technique, tandis qu’Erik Tim Müller, directeur général d’Eurex Clearing, va quitter Deutsche Börse Group. Par ailleurs, trois co-directeurs généraux ont été désignés pour succéder à Howard Lutnick chez BGC. De plus, Carla Nemr a quitté Tauro Markets pour rejoindre CFI Financial Group, et HIVE Digital Technologies a nommé Craig Tavares à la tête de son unité Cloud.

XS.com nomme Stelios Pallis comme directeur technique

Stelios Pallis a été nommé nouveau directeur technique (CTO) de XS.com. Avant cette nomination, il travaillait au sein de GT Group pendant plus de quatre ans, où il a occupé divers postes techniques, notamment celui de CTO pendant deux ans, supervisant les exigences techniques et gérant des équipes. Pallis a également exercé en tant qu’architecte système.

Selon son profil LinkedIn, avant de rejoindre GT Group, Pallis était développeur sénior chez Impact Tech LTD pendant près de trois ans. Son parcours comprend également un poste de Lead Game Developer chez Milliplay, où il a travaillé plus d’un an. Cette nomination intervient alors qu’XS.com a récemment annoncé un partenariat avec le fournisseur de fintech Brokeree Solutions pour intégrer des fonctionnalités de copy trading à sa plateforme.

Erik Tim Müller, PDG d’Eurex Clearing, va quitter ses fonctions

Erik Tim Müller, le PDG d’Eurex Clearing AG, va quitter son poste le mois prochain et quittera le groupe Deutsche Börse d’ici la fin de l’année. Après près de trois décennies au service de cet opérateur boursier, Müller a l’intention de se lancer dans de nouveaux projets entrepreneuriaux.

Dans l’annonce publiée cette semaine, Müller a exprimé sa gratitude pour son temps passé dans l’entreprise, déclarant : « Ce fut un grand honneur de contribuer au développement réussi du groupe Deutsche Börse et d’Eurex dans différents rôles de leadership. Merci à tous mes collègues, clients, partenaires, et régulateurs pour leur soutien continu. »

Trois co-directeurs généraux pour succéder à Howard Lutnick chez BGC

BGC Group a également annoncé un changement majeur de direction. Howard Lutnick, son président et directeur général de longue date, démissionnera après que le Sénat l’aura confirmé comme 41e secrétaire américain au Commerce.

La société de technologie financière et de courtage a désigné John Abularrage, JP Aubin et Sean Windeatt comme co-directeurs généraux. Ces trois co-directeurs nouvellement nommés ont supervisé ensemble les opérations quotidiennes de BGC et ont contribué à façonner sa stratégie d’entreprise en tant que co-responsables mondiaux du courtage.

CFI Financial recrute Carla Nemr

Dans le secteur des CFD, Carla Nemr a quitté les marchés nouvellement lancés de Tauro après environ cinq mois pour rejoindre le groupe CFI Financial en tant que directrice générale du développement commercial.

Nemr avait rejoint Tauro Markets l’année dernière en tant que directrice commerciale. Elle était l’une des premières recrues exécutives de ce courtier lancé par Alexander Oelfke, l’ancien PDG de BDSwiss, qui en est également le directeur général. Les deux autres co-fondateurs de la plateforme sont David Dubrulle et Konstantin Oelfke.

HIVE nomme Craig Tavares à la tête de son unité Cloud

Enfin, HIVE Digital Technologies, le mineur de Bitcoin coté en bourse (NASDAQ : HIVE), a annoncé la nomination de Craig Tavares en tant que président et directeur des opérations de sa division Buzz HPC, qui se concentre sur les services Cloud GPU et de calcul haute performance (HPC).

La carrière de Tavares comprend des rôles de leadership au sein de grandes entreprises technologiques, notamment Apple, où il dirigeait la stratégie produit et programme pour les clouds et centres de données tiers. Son expérience inclut le lancement d’une entreprise de cloud mondiale chez Aptum et l’établissement de partenariats avec des géants de l’industrie tels que Microsoft et Amazon Web Services.