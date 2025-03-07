Une explosion meurtrière interrompt la production des Toyota RAV4.

Une explosion survenue jeudi dans un fournisseur automobile perturbe la chaîne d’approvisionnement au Japon. L’incident à l’usine Chuo Spring Co. dans la ville de Toyota a fait un mort et blessé deux autres personnes. Ce désastre engendre des répercussions sur l’industrie locale, entraînant la suspension de la production du modèle RAV4 de Toyota.
Sommaire
Une pause inattendue dans la production
Comme le rapporte Automotive News, Toyota a décidé de suspendre la production dans deux de ses usines, fermant trois chaînes lors du premier quart du lundi 10 mars, date à laquelle le constructeur automobile procédera à une évaluation de la situation. Cette interruption touche également la production du Harrier, une version destinée au marché asiatique du Venza. La durée de cette pause reste incertaine.
Impact potentiel sur le marché américain
Selon le même rapport, Toyota a importé environ 21 % des RAV4 qu’elle a vendus aux États-Unis l’année dernière. Une suspension prolongée pourrait donc affecter l’approvisionnement aux États-Unis. La société a indiqué qu’il était trop tôt pour savoir si cette interruption aurait des répercussions sur les exportations vers le marché américain.
Ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce type se produit. Une explosion chez un fournisseur en octobre 2023 a conduit Toyota à fermer huit usines et treize lignes de production, cette pause ayant duré dix jours. Quelques mois auparavant, le constructeur avait dû suspendre les opérations dans ses quatorze usines d’assemblage à travers le Japon en raison d’un problème non spécifié dans son système de production.
Source :
Automotive News
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Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!