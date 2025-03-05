Le Japon Ouvre la Voie aux Stablecoins Étrangers : USDC Lance ses Échanges le 12 Mars

Adoption des Stablecoins au Japon : une avancée significative

Le Japon franchit une étape majeure vers l’adoption des stablecoins, avec l’approbation réglementaire accordée à SBI VC Trade pour l’inscription de l’USDC de Circle. Il s’agit de la première fois qu’un stablecoin étranger adossé au dollar sera légalement distribué dans le pays. Ce développement, sous le nouveau cadre de paiement du Japon, représente un changement dans l’approche du pays envers les actifs numériques.

SBI VC Trade obtient le feu vert réglementaire

SBI VC Trade, une filiale du conglomérat financier SBI Holdings, est désormais la première bourse au Japon à se déclarer comme fournisseur de paiements électroniques, comme l’a annoncé la société sur X. Ce statut, accordé sous la réglementation révisée de l’Agence des services financiers (FSA), permet à l’entreprise de traiter des transactions de stablecoins. Cette approbation pave la voie à l’inscription de l’USDC, faisant de lui le seul stablecoin global adossé au dollar autorisé à être utilisé au Japon.

Une expansion notoire dans le marché japonais des cryptomonnaies

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a confirmé la nouvelle en déclarant : « L’USDC devient le premier et unique stablecoin global adossé au dollar à être approuvé pour une utilisation au Japon. » Il a félicité SBI VC Trade pour avoir été la première bourse autorisée à lister et distribuer le stablecoin, laissant entrevoir une éventuelle expansion dans le pays.

🇯🇵 Grandes nouvelles au Japon !@sbivc_official est maintenant un fournisseur de paiements électroniques enregistré sous le nouveau cadre de la JFSA et prévoit d’être le premier à lister l’USDC sur le marché ! Un pas important vers des dollars numériques de confiance, entièrement réservés, dans un marché régulé. Excité de voir… — Circle (@circle) 4 mars 2025

Suite à son enregistrement, SBI VC Trade prévoit de commencer les transactions USDC avec des utilisateurs sélectionnés le 12 mars. La plateforme effectuera un essai de trading avant d’étendre l’accès à un public plus large. L’entreprise vise à se positionner à l’avant-garde du marché en évolution des cryptomonnaies au Japon en intégrant des transactions de stablecoin dans son offre financière.

Le paysage des cryptomonnaies au Japon se transforme

La position du Japon sur les stablecoins a considérablement évolué depuis 2023, lorsque les régulateurs ont levé une interdiction de longue date sur les stablecoins étrangers. La FSA a récemment approuvé un rapport politique recommandant l’assouplissement des réglementations liées aux stablecoins. SBI Holdings a joué un rôle actif dans le secteur des cryptomonnaies, établissant des partenariats avec des entreprises américaines majeures comme Ripple. L’entité d’échange, SBI VC Trade, supporte actuellement différentes cryptomonnaies, y compris le Bitcoin.

L’approbation réglementaire de l’USDC marque un moment décisif pour le marché des cryptomonnaies au Japon. Alors que SBI VC Trade se prépare pour le déploiement officiel du stablecoin, le pays se positionne pour devenir un environnement plus favorable à l’innovation en matière d’actifs numériques et aux transactions transfrontalières.