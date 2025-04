eToro fait son entrée dans le monde du prêt d’actions aux côtés de Robinhood avec une nouvelle fonctionnalité pour les investisseurs européens

Introduction

eToro a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme de prêt d’actions, permettant ainsi à ses utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe de générer des revenus passifs en prêtant leurs actions à des emprunteurs. Cette initiative marque un tournant important pour la fintech israélienne, qui s’inscrit dans une tendance observée chez ses concurrents sur le marché du trading en ligne.

Un Programme de Prêt d’Actions Révolutionnaire

Le programme de prêt d’actions d’eToro représente une extension significative de sa collaboration avec BNY, qui jouera le rôle de dépositaire pour cette nouvelle offre. La plateforme EquiLend sera chargée d’identifier les emprunteurs potentiels et de faciliter le processus de prêt. Yossi Brandes, VP des Services d’Exécution chez eToro, a déclaré : « Le prêt d’actions a traditionnellement été réservé aux grandes institutions financières, et il a été beaucoup plus difficile pour les investisseurs de détail de générer des revenus passifs de cette manière. En tirant parti des services de compensation globaux de BNY, nous souhaitons créer des conditions équitables pour permettre à des millions d’utilisateurs d’eToro à travers le Royaume-Uni et l’Europe de participer au prêt d’actions de manière simple et transparente. »

Fonctionnement du Programme

Pour participer, les utilisateurs doivent s’inscrire, après quoi l’ensemble de leur portefeuille comprenant des actions éligibles sera pris en compte pour le prêt. Seules les positions “réelles” d’actions entières peuvent être qualifiées. Les CFD et actions fractionnaires sont donc exclus. Les utilisateurs participants recevront des relevés mensuels pour suivre leurs revenus lorsque leurs actions seront prêtées avec succès. Les actions présentant une faible liquidité sur le marché, une forte volatilité et une forte demande sont plus susceptibles d’être empruntées, générant ainsi des revenus plus élevés.

Durant la période de prêt, les utilisateurs transfèrent temporairement la propriété de leurs actions aux emprunteurs et renoncent à leurs droits de vote. Cependant, ils continuent de recevoir des dividendes et conservent la faculté de vendre leurs actions ou de se retirer du programme à tout moment, sans frais.

Gains Potentiels et Comparaisons

Bien que les détails concernant les gains potentiels ne soient pas explicitement mentionnés dans l’annonce initiale, eToro a fourni une formule dans son centre d’aide. Les participants recevront des paiements mensuels correspondant à 50 % des revenus nets qu’eToro perçoit de ces transactions de prêt. Les valeurs finales dépendront des actifs prêtés, du nombre d’actions et des frais de prêt variables, qui fluctuent en fonction de l’offre et de la demande du marché. En prenant l’exemple d’un prêt d’actions Tesla, eToro illustre que pour un prêt de 112 jours (près de quatre mois), le profit pourrait être d’un peu plus de 925 dollars pour une valeur totale de 700 000 dollars en actions.

Bien que cela puisse sembler peu par rapport aux investissements initiaux, ces revenus constituent une belle surprise pour les investisseurs de détail. En comparaison, le programme de prêt d’actions introduit par Swissquote, en fonction depuis 2024, offre un taux d’intérêt annuel supérieur à 5 % sur certaines actions populaires.

Accès Financier Élargi

Grâce à la plateforme de compensation globale de BNY, les utilisateurs d’eToro peuvent accéder à plus de 19 bourses dans le monde entier, avec des solutions intégrées pour la compensation, la conservation, le règlement, l’exécution et le financement. Victor O’Laughlen, responsable de la compensation globale chez BNY, a commenté cette expansion : « Nous sommes ravis d’élargir notre collaboration avec eToro, soutenant une solution complète dans le domaine de la compensation et du règlement. »

eToro met également à disposition des ressources éducatives sur sa plateforme afin d’aider les utilisateurs à comprendre les opportunités de revenus et les risques associés au prêt d’actions. De plus, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a souligné que bien que le prêt d’actions puisse générer des rendements supplémentaires, il peut également introduire des risques additionnels, notamment ceux liés à la contrepartie et au manque de garanties.

