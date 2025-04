Les revendications des clients d’FTX en Europe : Le nouvel acquéreur Backpack lance la procédure.

Résumé

Backpack, la plateforme d’échange de cryptomonnaies qui a acquis l’unité européenne de FTX, a lancé le processus de distribution des demandes d’indemnisation pour les clients affectés de FTX EU. Les anciens clients doivent maintenant s’inscrire sur la plateforme et fournir des informations nécessaires pour valider leur identité.

Les clients d’FTX EU doivent compléter le processus KYC

Backpack a annoncé qu’il commence le processus de distribution des demandes d’indemnisation en deux étapes : la vérification d’identité, connue sous le nom de KYC (Know Your Customer), et la distribution des fonds. Bien que Backpack ait déjà initié la première étape, aucune date pour le paiement des fonds n’a encore été communiquée.

Les anciens clients d’FTX devront également s’acquitter d’un frais de retrait de 5 € (5,39 $) pour les demandes inférieures à 2 000 € (2 158 $), et de 0,25 % du montant total pour les montants supérieurs à 2 000 €.

« Vous ne pourrez pas réclamer votre distribution immédiatement après l’inscription », a précisé la page d’assistance dédiée à la distribution des demandes. « L’équipe de Backpack travaille avec diligence pour distribuer les demandes d’FTX EU le plus rapidement possible, en coordination avec toutes les parties concernées. D’ici là, les distributions ne seront disponibles qu’après la finalisation de la deuxième étape. »

La longue attente des créanciers d’FTX touche à sa fin

Parallèlement, la procédure de faillite d’FTX aux États-Unis a confirmé le début des remboursements en espèces pour les créanciers majeurs à partir de fin mai. Le montant accumulé par la faillite s’élève à 11,4 milliards de dollars depuis l’effondrement de l’échange.

Les petits créanciers, désignés comme « demandes de convenance », ont déjà commencé à recevoir leurs paiements. En revanche, les créanciers plus importants devraient commencer à percevoir leurs distributions à partir du 30 mai 2025.

FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried depuis son siège aux Bahamas, s’est effondré en novembre 2022 suite à des pratiques commerciales douteuses révélées au grand jour, entraînant une vague de demandes de retrait de la part des clients. La plateforme a rapidement déposé le bilan, et Bankman-Fried a été condamné pour fraudes, purgant actuellement une peine de 25 ans de prison.

Unité européenne d’FTX a opéré sous une licence de la Commission chypriote des valeurs mobilières et des échanges (CySEC), qui a suspendu cette licence après l’effondrement global de FTX. Backpack a annoncé son acquisition de l’unité FTX EU au début de 2025, la transaction ayant été conclue pour un montant de 32,7 millions de dollars.

