Robinhood condamné à une amende de 45 millions de dollars pour des manquements en matière de tenue de registres, violations des ventes à découvert et autres infractions.

Robinhood condamné à une amende de 45 millions de dollars pour violations diverses

L’agence de régulation des valeurs mobilières aux États-Unis, la SEC, a infligé une amende de 45 millions de dollars à Robinhood, une société de courtage en ligne, pour différents manquements à la réglementation. Ces violations incluent des problèmes de tenue de registres, parmi d’autres infractions. Les pénalités seront réparties entre deux entités de Robinhood : Robinhood Securities et Robinhood Financial.

Une série de violations constatées

Selon le régulateur américain, Robinhood a failli à plusieurs obligations de diligence. La société n’a pas enquêté sur des transactions suspectes, n’a pas mis en place de politiques pour prévenir le vol d’identité des clients, et a négligé les menaces de cybersécurité. De plus, elle n’a pas maintenu ni préservé les communications électroniques, elle a échoué à conserver des copies des bases de données opérationnelles, ainsi qu’à conserver certaines communications avec ses clients de courtage.

En outre, l’entité Robinhood Securities est accusée d’avoir commis deux violations supplémentaires en ne soumettant pas de « blue sheets » électroniques, qui fournissent des informations complètes et précises sur le trading des titres, et en n’empêchant pas les abus de marché lors de l’offre de programmes de prêt d’actions et de trading d’actions fractionnées.

« Il est essentiel pour les efforts plus globaux de la Commission de protéger les investisseurs et de promouvoir l’intégrité de nos marchés que les courtiers satisfassent à leurs obligations légales », a déclaré Sanjay Wadhwa, Directeur par interim de la Division de l’application de la SEC.

Conformité et expansion internationale

Suite à cet accord avec la SEC, les deux entités de Robinhood ont convenu de mener un audit interne concernant la conformité aux communications hors-canal. Robinhood Securities a également acceptée de certifier sa stratégie de remédiation aux lacunes ayant causé les violations relatives à Reg SHO.

Fondée en 2013, Robinhood a bouleversé l’industrie du courtage américaine en proposant un modèle sans commission. Son impact a incité des géants établis comme Vanguard, Charles Schwab et Fidelity à proposer des options de trading sans frais similaires pour les investisseurs particuliers.

La société californienne comptait 11,8 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 1,98 million de clients premium en juin 2024. De plus, Robinhood cherche à renforcer sa présence internationale avec un projet d’ouverture d’un siège régional à Singapour plus tard cette année. Elle a fait son entrée dans l’Union européenne en 2023 en proposant le trading de cryptomonnaies et a introduit des services de courtage réguliers au Royaume-Uni l’an dernier.

Partagez cet article avec vos amis!