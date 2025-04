Mazda Dévoile son Concurrent au Tesla Model Y.

La marque Mazda accélère son expansion dans le secteur des véhicules électriques grâce à un partenariat avec son homologue chinois. Après le lancement de l’EZ-6 l’année dernière, le dérivé SUV de la berline a été récemment dévoilé sur la plateforme sociale Weibo. Le nouvel EZ-60 est également le fruit d’une collaboration avec Changan, un constructeur automobile d’État. Leur coentreprise à parts égales, active depuis plus d’une décennie, a aidé Mazda à introduire le modèle 6e en Europe. Il est donc fort probable que ce nouveau modèle soit commercialisé hors de Chine sous le nom de CX-6e.

Un nouveau modèle électrique pour rivaliser avec Tesla

En réalité, nous avons affaire à une version de production du concept Arata. Mazda tente de développer un autre SUV électrique, espérant qu’il rencontrera un meilleur succès commercial que le MX-30, dont les ventes stagnent. Le design est affûté et les supports volants, rares dans ce type de carrosserie, suscitent notre curiosité. Pour votre information, les caméras de côté remplaçant les rétroviseurs sont légales sur les véhicules de production en Chine depuis environ deux ans.

Des caractéristiques sous le capot

Le concurrent du Tesla Model Y repose probablement sur les bases du Deepal S07, ce qui implique un groupe motopropulseur entièrement électrique, avec éventuellement une variante à prolongateur d’autonomie utilisant un moteur à essence de 1,5 litre. Cependant, il reste flou si cette option sera disponible en Europe. À l’heure actuelle, Mazda propose uniquement la berline EZ-6, qui est un véritable véhicule électrique, rivalisant avec le Model 3.

Les détails de l’intérieur à venir

Mazda ne souhaite pas encore révéler l’intérieur de l’EZ-60. La société préfère attendre l’Auto Shanghai 2025, qui se tiendra plus tard ce mois-ci. Néanmoins, l’habitacle devrait ressembler à celui de l’EZ-6, avec un grand écran central et peu de commandes physiques. On s’attend à ce que les matériaux soient de meilleure qualité dans la version destinée au marché européen.

Perspectives d’avenir pour Mazda

La marque envisage également d’ajouter un troisième et un quatrième modèle dans le cadre de sa joint-venture avec Changan, dont la sortie est prévue entre 2028 et 2030. Parallèlement, la société travaille sur sa propre plateforme pour les véhicules électriques, avec un premier modèle attendu pour 2027, suivi de dérivés d’ici la fin de la décennie.

Bien qu’il ne soit plus disponible en Amérique du Nord, le MX-30 continue d’être vendu sur d’autres marchés, non seulement en tant que véhicule électrique, mais aussi avec un moteur à piston rotatif comme prolongateur d’autonomie et une version légère hybride dotée d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres.