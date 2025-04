L’Focus ST approche de son lancement, mais attention à ce que Ford prépare en coulisses.

Résumé

Ford fait face à une réforme de sa gamme sportive, mais les sigles ST et RS pourraient vivre un nouvel élan sous forme électrique. Des promesses de modèles plus performants émergent, avec une attention particulière sur le futur Puma Gen-E.

Une Transition Électrique Imminente pour Ford

Ford traverse une période de mutation et d’abandon de plusieurs de ses modèles sportifs emblématiques. Après avoir dit adieu au Fiesta ST, le Focus ST ne devrait pas tarder à disparaître du marché, bien qu’il reste encore disponible sur le configurateur de la marque. Quant au Puma ST, il a déjà subi une certaine « déliquescence » de ses performances. Malgré tout, Ford conserve des modèles qui éveillent la passion des conducteurs, tels que le Mustang et le Mustang Mach-E GT. Cependant, le besoin d’une nouvelle offre sous les sigles ST ou RS se fait sentir, surtout depuis que la dernière génération de Focus, qui portait ces sigles, a cessé sa production en 2018.

Les Promesses de Performance Électrique

À la lumière de diverses déclarations de hauts responsables chez Ford, il apparaît que la marque n’entend pas abandonner les sigles ST ou RS, désormais associés à des performances accrues. Jan Herzog, directeur de marketing produit pour Ford en Europe, a récemment suggéré qu’il serait enthousiasmant de développer des variantes plus sportives pour leurs modèles entièrement électriques. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été faite, il a laissé entendre qu’une version performante du Puma Gen-E, que nous avons testé récemment, « arrivera sûrement ». Cependant, il reste incertain si ce modèle sera lancé dans la génération actuelle ou s’il faudra attendre la suivante.

Il est essentiel de noter que la dernière version du SUV américain est équipée d’un moteur unique de 123,5 kW (168 CV), soit quelques chevaux de moins que le Puma ST actuel, qui est doté d’un moteur hybride léger. Il est donc probable que le Puma Gen-E doté des sigles ST affiche des performances bien supérieures, avec des améliorations attendues au niveau des suspensions et du châssis, sous l’égide de Ford Performance. Toutefois, il est peu probable que ce nouveau modèle devienne le véhicule électrique le plus puissant de la gamme : ce titre appartient actuellement au Mustang Mach-E GT, qui développe 358 kW (487 CV) en configuration double moteur.

Les attentes montent aussi en termes de design et d’expérience de conduite, la promesse de sièges sportifs, de coutures rouges et des sigles ST stimulent l’imagination des amateurs d’automobile. Amko Leenarts, directeur du design de Ford Europe, a également indiqué qu’il existe « définitivement un avenir pour les Ford les plus rapides ». Avec une présence marquée en disciplines comme la Formule 1, Paris-Dakar, WRC, et NASCAR, il a souligné l’importance d’intégrer ces innovations dans les modèles de consommation quotidienne.

Enfin, la montée en puissance de la concurrence sur le marché des véhicules électriques, avec des offres comme les modèles Brabus Smart, Mini John Cooper Works, Cupra Raval, et Volkswagen GTI, annonce une ère palpitante pour les passionnés d’automobile.

