La Nouvelle Voiture Électrique de Mazda Intègre un Moteur à Essence pour Étendre son Autonomie

Le Mazda EZ-60, un nouveau SUV électrique, fait déjà parler de lui. Annoncé comme un concurrent direct du Tesla Model Y, il s’agit en réalité d’un modèle dérivé du Deepal S07, produit par Changan, un partenaire de Mazda en Chine. Alors que les images officielles de son design ont été révélées en début de mois, les spécifications techniques viennent d’être publiées par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT).

Les caractéristiques techniques du Mazda EZ-60

Comme prévu, le EZ-60 sera équipé d’un moteur à essence d’appoint, similaire à celui de son homologue, la berline EZ-6. Alors que le MX-30 e-Skyactiv R-EV utilise un moteur rotatif de 830 cc comme générateur, ce SUV électrique plus grand opte pour un moteur atmosphérique de 1,5 litre. Ce moteur ne propulse pas les roues ; son rôle est de recharger une batterie de 31,7 kWh, offrant une autonomie de 160 kilomètres (environ 88 miles) selon le cycle CLTC. Bien qu’une autonomie totale n’ait pas encore été dévoilée, l’EZ-6 peut parcourir jusqu’à 1 300 km grâce à son prolongateur d’autonomie, rivalisant avec certains diesels européens de longue distance.

Un moteur électrique puissant et une version entièrement électrique

Le EZ-60 génère sa puissance grâce à un moteur électrique de 255 chevaux monté sur l’essieu arrière, tandis que le moteur à essence contribue avec 97 chevaux en tant que générateur. Les documents du MIIT révèlent que le poids du EZ-60 est de 1 992 kilogrammes. Une version entièrement électrique de l’EZ-60 est également en préparation, bien que ses spécifications restent secrètes. On peut toutefois s’attendre à ce qu’elle soit plus lourde en raison d’une batterie de plus grande capacité.

Bien que Mazda se concentre sur le développement rapide de ses véhicules électriques en collaboration avec son partenaire chinois, la marque n’abandonne pas pour autant son propre avenir électrique. Un nouveau modèle, conçu en interne sur une plateforme dédiée, est attendu pour 2027, avec d’autres dérivés à suivre d’ici la fin de la décennie.

Le EZ-60 et son dérivé EZ-6 sont particulièrement intéressants car ils seront commercialisés dans d’autres marchés. La berline a déjà été rebaptisée 6e pour l’Europe, et le SUV devrait également adopter un nouveau nom, possiblement CX-6e. Malgré cela, comme pour le MX-30 équipé d’un moteur rotatif, il est peu probable de voir ce SUV électrique sur le marché américain, notamment en raison des tensions commerciales croissantes.