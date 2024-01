Boom des SUV en France : Une croissance qui dépasse celle des berlines dans le secteur automobile

En 2023, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 16% par rapport à l’année précédente, et la tendance montre que les Français sont de plus en plus attirés par les modèles de type SUV. Ce phénomène est principalement dû aux nombreux avantages offerts par ces véhicules, comme leur aspect pratique et leur polyvalence, ainsi qu’à l’évolution des technologies embarquées.

Pour rappel, SUV est l’acronyme de Sport Utility Vehicle. En Français, cela correspond à Véhicule Utilitaire Sport. D’ailleurs, l’acronyme français VUS existe, mais il est très peu utilisé. En clair, c’est un véhicule surélevé comparé à une voiture classique.

Le gabarit ne fait pas exception, il est aussi de taille supérieure par rapport à celui des autres voitures classiques. On peut dire que la SUV est en quelque sorte une Jeep originelle que les constructeurs ont réinventé pour s’accomoder à une utilisation familiale et utilitaire.

Des modèles adaptés à tous les besoins

Les constructeurs automobiles proposent désormais une large gamme de véhicules sport-utility (SUV) pour répondre aux attentes de différents profils d’acheteurs. Que ce soit pour le confort, la sécurité ou encore l’autonomie, les choix se multiplient.

Il existe également un grand nombre d’options et de finitions qui permettent de personnaliser au maximum son véhicule. Notons :

De petits SUV urbains , pour ceux qui souhaitent conduire un véhicule avec une position de conduite surélevée et bénéficier d’une bonne visibilité.

, pour ceux qui souhaitent conduire un véhicule avec une position de conduite surélevée et bénéficier d’une bonne visibilité. Des modèles hybrides rechargeables, pour ceux qui cherchent à conjuguer économies de carburant et respect de l’environnement.

pour ceux qui cherchent à conjuguer économies de carburant et respect de l’environnement. Des SUV électriques, pour ceux qui veulent passer complètement à l’électromobilité.

Un intérêt croissant pour les véhicules électriques et hybrides

Parmi les SUV, les modèles électriques et hybrides rechargeables sont devenus particulièrement populaires en France. Selon la plateforme d’études Statista, le marché du véhicule électrique a enregistré une croissance de 22% entre 2018 et 2020.

Cela s’explique notamment par la volonté des consommateurs de se tourner vers des solutions plus respectueuses de l’environnement, mais également par les incitations gouvernementales.

Batteries au sodium : une innovation prometteuse

Les constructeurs ne cessent d’innover afin de proposer des voitures toujours plus performantes et moins polluantes. À titre d’exemple, Stellantis Venture, le fond de capital-risque du groupe aux 14 marques, vient d’annoncer son investissement stratégique dans la société française Tiamat, spécialisée dans le développement et la commercialisation de batteries sodium-ion.

Cette technologie pourrait bien révolutionner le marché des véhicules électriques en offrant des performances énergétiques comparables à celles des batteries lithium-ion, tout en étant plus écologiques et moins coûteuses.

Des designs toujours plus attrayants

En sus d’être pratiques, polyvalents et innovants, les SUV séduisent également un grand nombre d’automobilistes par leur aspect esthétique.

Les lignes généralement plus musclées et dynamiques correspondent mieux aux attentes actuelles en matière de design automobile. Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles attractifs qui se démarquent sur un marché en plein essor.

Les modèles phares attendus en 2024

L’année 2024 s’annonce riche en nouveautés automobiles, notamment concernant les SUV. Les principaux constructeurs devraient proposer une pléthore de nouveaux modèles électriques, hybrides ou encore thermiques.

Pour n’en citer que quelques-uns : le futur SUV Audi Q6 e-tron, 100% électriques, le Mercedes-Benz EQE, un autre SUV électrique positionné comme concurrent direct du Tesla Model X, et la Peugeot 3008 PHEV, dotée d’une motorisation hybride rechargeable qui allie performance et économies d’énergie.

Un engouement qui ne semble pas près de s’essouffler

L’attrait grandissant des consommateurs français pour les SUV semble le fruit d’un savant mélange entre design attrayant, choix variés et innovations technologiques. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les années à venir, observer l’évolution du marché automobile face aux défis environnementaux qui pèsent sur son industrie est de mise.

