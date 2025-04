Salon de l’Auto de New York 2025 : Anticipations et Innovations à Découvrir.

En avril, le monde de l’automobile se prépare pour le Salon de l’auto de New York, qui se tiendra cette année du 16 au 18 avril. Avec 28 fabricants prévus, cet événement promet plusieurs révélations excitantes de nouveaux modèles, offrant aux passionnés une opportunité de découvrir les dernières tendances automobiles.

Le groupe Hyundai sera très présent à New York, avec Kia tenant un rôle central grâce à trois événements planifiés. Bien que les détails ne soient pas entièrement confirmés, Kia a indiqué qu’elle présentera des modèles électrifiés ainsi que des modèles à aspiration naturelle, allant d’une berline à un SUV, en passant par un modèle intermédiaire. On s’attend notamment à une version wagon du K4, tandis que l’EV4 fera ses débuts nord-américains après son lancement initial en février en Corée du Sud. Le dernier modèle reste un mystère, mais des prototypes camouflés ont été aperçus.

Un nouveau Palisade est attendu. Le prochain SUV à trois rangées de Hyundai adopte un design plus anguleux pour correspondre à la nouvelle esthétique de la marque, déjà visible sur le Santa Fe. Bien que le Palisade ait été dévoilé en Corée du Sud, New York marquera ses débuts nord-américains, incluant les éventuelles modifications pour le marché américain.

La prochaine génération de l’Outback sera dévoilée à New York. Cependant, ce ne sera pas la même voiture de gamme surélevée que vous connaissez depuis des décennies. Les images teasers montrent une carrosserie plus droite, mais des photos espions révèlent un modèle radicalement différent, ressemblant davantage à un SUV crossover robuste. Avec l’arrêt de la Legacy, il semble que l’Outback s’éloigne de ses racines de berline.

La marque allemande est inscrite sur le programme de presse pour une présentation le 16 avril, mais il reste pour l’instant flou quant à ce qui sera présenté. Il est possible qu’une version simplifiée du Tayron soit destinée aux États-Unis, un projet pour lequel VW a montré un intérêt l’année dernière. Le Tayron a été lancé en Chine et devrait se situer au-dessus du Tiguan. Un représentant de VW a déclaré en octobre 2024 qu’un Tiguan à empattement long était en route, et que “les options de carrosserie, de groupe motopropulseur et d’équipement seront très différentes”.

Tout comme Volkswagen, Toyota est inscrite sur la liste des médias du salon automobile, mais aucun indice concret n’a été donné sur ce qui sera présenté. Il pourrait s’agir d’une campagne publique pour le nouveau 4Runner, récemment annoncé, ou d’un développement plus captivant comme le nouveau Corolla GRMN.

Comme pour chaque salon de l’auto, des annonces surprises sont toujours possibles. Nous serons sur le terrain pour vous donner des mises à jour en direct, restez donc connecté à Motor1 pour les dernières nouvelles.