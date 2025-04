Nous analysons en profondeur l’Alfa Romeo Tonale et déterminons la meilleure association moteur/finition pour ce SUV.

Introduction

Alfa Romeo continue de marquer les esprits avec le lancement de son dernier SUV, le Tonale. Ce modèle, à la fois dynamique et élégant, a pour objectif de séduire un public cherchant une alternative aux véhicules premium déjà bien établis. Nous avons testé le Tonale afin de déterminer sa configuration moteur et son équipement idéal pour répondre aux attentes des futurs propriétaires.

Un SUV au design captivant

Le Tonale attire le regard, que ce soit lors d’un trajet en ville ou sur route. Bien que personnellement, je le trouve moins séduisant qu’un Alfa Romeo Junior, il représente cependant l’esthétique propre à la marque italienne. Notre modèle d’essai, avec sa finition sportive Veloce, se distingue par sa peinture Gris Vesubio à 1 331 euros et ses jantes de 19 pouces.

À l’intérieur, le raffinement est évident, bien que la qualité des matériaux ne soit pas à la hauteur de celle des marques allemandes ou de Lexus. Le tableau de bord offre plusieurs options de visualisation, avec une interface moderne, mais sans caractère particulier. Notons que la visibilité arrière est limitée, en partie à cause des grands appuie-têtes des sièges sportifs, et que le confort de l’habitacle est optimal pour quatre passagers plutôt que cinq.

Performances et options de motorisation

Le Tonale se décline avec plusieurs motorisations, offrant notamment un moteur hybride rechargeable. Notre version de test, équipée de ce système, associe un moteur à combustion de 180 CV à un moteur électrique de 122 CV, pour une puissance combinée de 280 CV. Compte tenu de son poids de 1 910 kg, cette puissance est adéquate, bien que le moteur électrique ait montré ses limites.

En utilisation électrique pure, l’autonomie de 61 km annoncée se réduit à environ 45 km dans des conditions réelles. La gestion des modes de conduite, désignés par les lettres D, N et A, permet une adaptation à différents styles de conduite. Le mode D offre une réponse dynamique, tandis que le mode A se concentre sur l’efficacité maximale. En milieu urbain, nous avons pu observer une consommation d’environ 7 litres, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 500 km d’autonomie avec une combinaison de carburants.

Les choix de motorisation et d’équipements

Le Tonale propose différentes options de motorisation, y compris un diesel de 130 CV et un hybride léger de 160 CV. Cependant, l’hybride rechargeable se distingue par une expérience de conduite plus dynamique. Bien qu’il soit le plus coûteux, à partir de 52 700 euros, il offre des avantages significatifs en terme d’efficacité et de performances. En ce qui concerne les niveaux de finition, le modèle de base reste attractif face à la hausse des prix entre les différentes versions.

Comparaison avec la concurrence

Le Tonale se confronte notamment au Cupra Terramar, un concurrent direct dans le segment des SUV sportifs, et au Ford Kuga, qui offre un espace intérieur supérieur et une autonomie électrique légèrement meilleure. De plus, le Peugeot 3008, bien qu’appartenant au même groupe, présente des spécificités distinctes en termes de motorisation et de technologie.

