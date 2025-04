Genesis dévoile son puissant V8 biturbo : découvrez son allure fascinante.

Genesis, la marque de luxe d’Hyundai, annonçant des ambitions en course automobile, se prépare à faire ses débuts au Mans avec sa nouvelle Hypercar, le GMR-001. Équipée d’un V8 biturbo, ce véhicule sera engagé dans le Championnat du monde d’endurance FIA l’année prochaine, avec un passage prévu à l’IMSA en 2027.

Un moteur V8 prometteur

Genesis vient de révéler des informations sur le moteur du GMR-001, qui a démarré pour la première fois récemment. Ce moteur est un V8 biturbo développé en interne par Hyundai Motorsport, la même entité qui a conçu les moteurs turbo de 1,6 litre utilisés en Championnat du monde des rallyes. En fait, l’architecture de base du V8 repose sur cette configuration, Hyundai affirmant que près de 60 % des pièces du nouveau V8 sont partagées avec le puissant moteur à quatre cylindres.

Un développement méthodique

La conception du V8 a officiellement débuté en juin 2024. Selon François-Xavier Demaison, Directeur Technique de Hyundai Motorsport, le moteur à quatre cylindres est « un moteur de course sophistiqué et très efficace », servant de base solide pour le développement d’un moteur destiné au WEC. Le responsable a indiqué que le montage du premier moteur demande plus de temps car il faut porter une attention particulière aux détails lors de la première construction.

Les spécificités du moteur restent pour l’instant confidentielles. Cependant, les règlements LMDh stipulent une puissance maximale combinée de 630 chevaux, y compris la partie hybride de la chaîne de traction. Malgré les incertitudes, avec des tests supplémentaires à venir, le GMR-001 pourrait effectuer sa première course sur le circuit plus tard cette année.