Genesis, la marque de luxe de Hyundai, s’invite aux prestigieuses 24 Heures du Mans !

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, s’invite en grande pompe aux mythiques 24 Heures du Mans, symbole d’excellence et de performance automobile. Un événement prestigieux auquel s’associe désormais cette marque émergente, prête à conquérir le monde de la compétition avec son savoir-faire et son innovation. Une alliance prometteuse qui promet de marquer les esprits et de repousser les limites de l’automobile de luxe.

Hyundai a récemment annoncé une nouvelle excitante pour les amateurs de sports mécaniques : sa marque de luxe, Genesis, se prépare à faire ses débuts au 24 Heures du Mans et au championnat du monde d’endurance. Cette décision marque une étape majeure dans la montée en gamme de Genesis et dans son ambition de se positionner comme un acteur incontournable du sport automobile.

Une entrée en catégorie Hypercar

Genesis ne se contente pas d’entrer discrètement dans le monde de l’endurance; la marque envisage de s’aligner en catégorie Hypercar, la division reine des 24 Heures du Mans. Avec un programme LMDh, Genesis vise le sommet de la compétition, une démarche qui souligne à la fois son engagement envers la performance et la technologie de pointe. Cette entrée est cependant soumise à l’approbation du Comité de Sélection du WEC.

La stratégie derrière cette décision

Pour Hyundai et Genesis, ce projet est bien plus qu’une simple participation à une compétition automobile. Les courses d’endurance offriront une plateforme sans précédent pour démontrer la sophistication technologique et la philosophie de design de Genesis. « Les courses d’endurance offrent une opportunité sans précédent de mettre en valeur la technologie de pointe » déclare l’équipe de Hyundai Motorsport. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de leur vision plus large de l’avenir de la mobilité.

Un engagement renouvelé dans les sports mécaniques

Aujourd’hui, Hyundai est surtout connu pour son implication en WRC avec la i20 N Rally1. La diversification vers les courses d’endurance via la marque Genesis est donc une évolution naturelle. En élargissant son champ d’action, Hyundai montre sa détermination à renforcer la notoriété de Genesis et à rivaliser avec les grands noms de l’industrie automobile de prestige.

Utilisation des innovations technologiques

Les 24 Heures du Mans attireront incontestablement l’attention sur les nouvelles technologies développées par Genesis. Parmi celles-ci, on peut s’attendre à voir des innovations en matière de sécurité avancée, de performances moteur et d’efficacité énergétique. Le défi est de taille, mais les attentes sont élevées pour ce constructeur qui a déjà prouvé sa capacité à innover.

Les avantages pour Genesis

Visibilité accrue : Participer à une course aussi prestigieuse que les 24 Heures du Mans améliorera significativement la perception de la marque Genesis dans le monde entier.

Participer à une course aussi prestigieuse que les 24 Heures du Mans améliorera significativement la perception de la marque Genesis dans le monde entier. Preuve de performance : Réussir sur des circuits aussi exigeants prouvera la robustesse et l’ingéniosité de leurs véhicules.

Réussir sur des circuits aussi exigeants prouvera la robustesse et l’ingéniosité de leurs véhicules. Attractivité technologique : Utiliser cette plateforme pour montrer leurs avancées technologiques aidera à attirer des clients attachés à l’innovation.

Tableau comparateur

Aspect Impact pour Genesis Visibilité Augmentation significative de la notoriété mondiale Technologie Exposition des innovations en matière de performance et de sécurité Image de marque Renforcement du positionnement en tant que marque de luxe Performance Validation des capacités en conditions extrêmes Stratégie à long terme Consolidation de la vision d’avenir pour l’électrification et la mobilité