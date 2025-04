Le Genesis G90 : Une Élégance Renouvelée dans sa Version Coupé.

Genesis continue de s’imposer comme la nouvelle référence pour les concept cars, des modèles souvent spectaculaires mais rarement mis en production. Après le succès des concepts X de 2021 et 2022, la marque de luxe coréenne dévoile maintenant deux nouvelles créations audacieuses : le X Gran Coupe et le X Gran Convertible, présentés lors du Salon de la mobilité de Séoul 2025. Ces dernières œuvres sont tout autant des exercices de style que des aperçus de ce que pourrait être l’avenir de la marque.

Une Présentation Éblouissante au Salon de la Mobilité de Séoul

Les concepts X Gran Coupe et X Gran Convertible partagent la vedette avec le nouveau crossover hydrogène Nexo et la version restylée de l’Ioniq 6. Bien que ces véhicules aient l’apparence d’être prêts pour la production, il est conseillé de ne pas trop s’emballer. La base de ces modèles repose sur la berline G90, le vaisseau amiral de la marque, ce qui souligne leur ambition.

Un Design Inspiré et Luxueux

Les créations de Genesis seraient tout à fait à leur place aux côtés de modèles emblématiques tels que la Bentley Continental GT et la Lexus LC. Outre leur silhouette redessinée, ces véhicules soignent leur intérieur. Le X Gran Coupe s’inspire des olives méditerranéennes avec ses accents en cuir vert, tandis que le X Gran Convertible adopte une teinte bleue, un hommage aux cépages Cabernet Sauvignon de Livourne, en Italie.

Depuis son indépendance en tant que marque il y a dix ans, Genesis a vendu plus de 1,3 million de voitures, principalement des SUV et des berlines. Alors que des marchés comme l’Europe ont également accueilli le G70 Shooting Brake, les ambitions de Hyundai pour Genesis visent à rivaliser avec des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et BMW. Il est clair qu’un modèle au caractère affirmé pourrait non seulement rehausser l’image de marque, mais aussi attirer de nouveaux clients dans les showrooms, même si finalement, ces derniers optent pour un GV70.

Avec le soutien financier de Hyundai, qui peut se permettre de financer des projets spéciaux sans anxiété immédiate concernant le retour sur investissement, on espère que Genesis s’attaquera bientôt à des rivaux de taille comme la BMW Série 8. Pour l’instant, nous n’avons d’autre choix que d’admirer ces concepts luxueux.

Concepts Genesis X Gran Coupe et X Gran Convertible