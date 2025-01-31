Ford annonce son grand retour aux 24 Heures du Mans avec une voiture LMDh !

Ford a annoncé son retour aux 24 Heures du Mans avec un prototype LMDh en 2027, marquant ainsi une nouvelle ère dans sa quête de victoires au sein du Championnat du Monde d’Endurance (WEC). Ce projet témoigne de l’engagement continu de la marque dans le sport automobile, nostalgique de ses succès emblématiques des années 1960.

Un retour en force aux 24 Heures du Mans

Le géant américain a dévoilé son intention de reproduire les triomphes obtenus entre 1966 et 1969 avec les modèles Ford MkII, MkIV et GT40. Ce sera sa première offensive à plein temps depuis l’époque de la voiture C100 Group C, en 1982.

Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company, a révélé cette entrée dans la classe Hypercar du WEC lors d’un événement consacré au sport automobile à Charlotte, Caroline du Nord. En évoquant les succès passés de la marque, notamment la victoire du Ford GT en GTE Pro en 2016, il a souligné l’importance historique de Le Mans : « Il n’y a pas de piste ou de course qui signifie plus pour notre histoire que Le Mans », a-t-il déclaré.

« C’est là que nous avons affronté Ferrari et gagné dans les années 1960, et 50 ans plus tard, nous sommes revenus pour choquer le monde et vaincre à nouveau Ferrari », a-t-il ajouté avec enthousiasme. « Je suis ravi que nous retournions à Le Mans et que nous rivalisions au plus haut niveau de la course d’endurance ».

Une stratégie axée sur l’Endurance

Le programme LMDh renforcera la présence de Ford dans le WEC, dans lequel elle participe déjà avec deux Mustang GT3 dans la catégorie LMGT3, gérées par l’équipe Proton Competition. Ce retour s’inscrit dans une stratégie visant à accroître la visibilité de Ford au sein des compétitions de sport automobile les plus prestigieuses.

Le retour de Ford à la compétition comprendra également un partenariat avec Red Bull Racing en Formule 1, permettant à la marque de participer à quatre championnats mondiaux de la FIA à partir de 2027.

Bien que des détails sur cette nouvelle aventure à Le Mans restent à préciser, il est clair que l’équipe Ford Performance supervisera ce projet ambitieux, qui mettra en avant un prototype LMDh, plutôt qu’une Hypercar de Le Mans.

« Nous sommes prêts à relever à nouveau le défi du monde et à courir pour gagner », a précisé Bill Ford, établissant clairement les intentions compétitives de la marque.

Le retour de Ford a été salué par les organisateurs des 24 Heures du Mans, tandis que Frédéric Lequien, directeur du WEC, a exprimé sa satisfaction : « Ford est synonyme de succès tant sur la piste qu’en dehors, et nous sommes ravis que la société ait choisi le WEC pour son dernier défi ».