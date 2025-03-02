Un véritable Ford GT40 est actuellement en vente sur Bring a Trailer !

Amateur de voitures classiques, préparez-vous : une Ford GT40 Mk IV authentique est actuellement à vendre sur le site Bring a Trailer. Connue grâce à la télévision, le concessionnaire de voitures classiques Wayne Carini met cette pièce de collection en enchères, avec une clôture prévue pour le jeudi 6 mars. Les enchères sont désormais ouvertes.

Un historique impressionnant du châssis J-10

Le châssis Ford Mk IV J-10 a connu un parcours fascinant. Considérée comme l’une des « J-cars » de Ford, elle succède au célèbre GT40. Ce modèle a embarqué le V8 de 7,0 litres du GT40 victorieux des 24 Heures du Mans en 1966, intégrant un nouveau châssis et une carrosserie élaborée par la filiale Kar-Kraft de Ford. La Mk IV n’a concouru qu’en 1967 et a remporté ses deux courses, les 12 Heures de Sebring et les 24 Heures du Mans, cette dernière restant la seule victoire 100 % américaine dans cette compétition, avec une voiture américaine, une équipe américaine (Shelby American), et des pilotes américains (A.J. Foyt et Dan Gurney).

Des modifications et une nouvelle vie

En raison de nouvelles réglementations sur les moteurs en 1968, Ford a mis le programme Mk IV en attente, préférant se concentrer sur le GT40 Mk 1. Le châssis J-10, resté inachevé, a été vendu au mécanicien Charlie Agapiou et à son frère Kerry. Les Agapiou ont conçu une nouvelle carrosserie à toit ouvert pour J-10 et ont fait courir la voiture en Can-Am en 1969 sous le nom de Ford G7A, malheureusement sans succès. Selon Vintage Motorsport, la meilleure performance de J-10 a été une deuxième place lors d’une course invitée pour les voitures Can-Am à Fuji.

J-10 a ensuite été stockée pendant des décennies, jusqu’à ce que le propriétaire actuel commande une restauration et une transformation de la carrosserie au style Le Mans au milieu des années 2010. Elle arbore maintenant la même livrée rouge et blanche que celle du vainqueur de Le Mans en 1967 et se présente magnifiquement. Étant un prototype, J-10 a connu plusieurs moteurs au cours de sa vie, et elle est désormais équipée d’un moteur V8 de 427 pouces cubes avec des culasses en aluminium, des carburateurs à quatre corps, et, bien entendu, l’emblématique collecteur d’échappement en forme de serpent du GT40.

Bien que le prix de vente de cette voiture soit encore inconnu, il est probable qu’il soit bien inférieur à celui d’un GT40 totalement original, notamment d’un Mk IV, qui est le modèle le plus rare, Ford n’ayant produit que six voitures complètes. Cela pourrait donc constituer une occasion unique d’acquérir une voiture aussi proche que possible de la véritable légende du sport automobile américain, et ce à un prix plutôt avantageux.