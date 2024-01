Célébration de l’automobile avec Rétromobile et Artcurial : Un événement incontournable

Les passionnés de voitures anciennes ont rendez-vous les 2 et 3 février prochains au Salon Rétromobile à Paris, où Artcurial Motorcars présentera la vente d’Automobiles de Collection la plus attendue de l’année.

Pour rappel, le Salon Rétromobile à Paris consiste en un salon annuel dédié aux voitures anciennes. Le salon prend en charge tous les thèmes de la voiture de collection, et donne rendez-vous aux grands passionnés de voitures de collection – comme aux curieux et amateurs – au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.

131 voitures et 21 motos présentées à la vente Artcurial Motorcars

Le vendredi 2 février, 131 voitures seront présentées dans une ambiance chaleureuse. Le lendemain, le 3 février, 21 motos seront mises en vente juste avant la traditionnelle vente Automobilia. Du 31 janvier au 4 février 2024, le Salon Rétromobile sera un incontournable pour tous les amoureux de véhicules de collection.

Des modèles rares et prestigieux

Les visiteurs du Salon Rétromobile pourront admirer plusieurs voitures françaises qui célèbrent leurs anniversaires en 2024. Parmi les modèles rares et prestigieux mis aux enchères par Artcurial, on peut notamment mentionner une Lamborghini Countach LP400 Periscopio, l’une des premières produites par le constructeur italien.

Les résultats des précédentes ventes aux enchères Artcurial

La maison Artcurial a déjà organisé plusieurs ventes aux enchères à succès lors d’événements comme le Mans Classic 2023. Les amateurs de voitures anciennes pourront s’attendre à une sélection exceptionnelle de véhicules de collection lors de la vente Artcurial Motorcars au Salon Rétromobile 2024.

En marge des ventes aux enchères, les visiteurs pourront également profiter de l’exposition célébrant les 100 ans des 24h du Mans. Cette dernière se tiendra du 1er juin au 2 juillet et mettra en avant l’histoire et l’évolution de cette course mythique.

Conseils pour acheter une voiture de collection

Que vous soyez un acheteur aguerri ou un novice dans le domaine des voitures de collection, veillez à bien vous préparer avant de participer à une vente aux enchères. Voici nos conseils pour réussir votre achat :

Consultez les fiches techniques : elles vous donneront des informations précieuses sur les caractéristiques et l’historique de chaque voiture mise en vente.

: elles vous donneront des informations précieuses sur les caractéristiques et l’historique de chaque voiture mise en vente. Renseignez-vous sur les marques et modèles qui vous intéressent : leur histoire, leur réputation, leurs performances et leur potentiel de revente.

qui vous intéressent : leur histoire, leur réputation, leurs performances et leur potentiel de revente. Définissez un budget maximal et tenez-vous-y strictement lors des enchères.

et tenez-vous-y strictement lors des enchères. Assistez aux prévisualisations des ventes : elles vous permettront d’examiner de près les véhicules et de déceler d’éventuelles anomalies ou éléments nécessitant une restauration.

Artcurial et Rétromobile, un partenariat pour célébrer l’histoire automobile

La collaboration entre Artcurial et Rétromobile offre une occasion unique aux passionnés d’automobiles anciennes de découvrir et d’acquérir des véhicules de collection exceptionnels. L’édition 2024 du Salon Rétromobile promet d’être riche en émotions et en surprises pour tous les amateurs d’automobile.

