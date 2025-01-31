Voici les 10 voitures qui dominent le marché : les best-sellers en Europe, un choix gagnant.

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Ventes de voitures neuves en Europe en 2024 : un léger rebond malgré un marché en déclin
Le marché automobile européen a enregistré une légère hausse des ventes de voitures neuves en 2024, avec un total de 12.909.741 unités immatriculées. Cependant, il reste en deçà des niveaux d’avant la pandémie, témoignant d’une transition vers des véhicules hybrides au détriment des voitures électriques.
Un coup d’œil sur le marché européen des voitures neuves
Selon les données publiées par JATO Dynamics, les ventes de voitures particulières en Europe n’ont augmenté que de 0,9% par rapport à l’année précédente. Bien que cela représente une légère amélioration, le marché automobile européen a réduit ses ventes de près de 2,9 millions d’unités depuis la crise sanitaire de 2020. Les voitures électriques, qui avaient connu une forte croissance dans les années précédentes, ont vu leurs ventes reculer, marquant une inversion tendance qui soulève des questions sur l’avenir de la mobilité électrique en Europe.
Un déclin pour les voitures électriques, une ascension pour les hybrides
Les chiffres concernant les véhicules électriques sont préoccupants : en 2024, seulement 1.985.996 unités ont été immatriculées dans l’Union européenne, représentant une diminution de 1,2% par rapport à l’année précédente. En revanche, le segment des véhicules hybrides a enregistré une hausse de 21%, affichant une popularité croissante parmi les consommateurs. Toyota reste le leader dans ce secteur, comptabilisant 738.500 unités vendues, ce qui équivaut à près de 50% des immatriculations hybrides en Europe.
Les véhicules les plus vendus en 2024
Parmi les modèles phares, le Dacia Sandero a fait une entrée remarquée, se hissant au sommet des ventes avec 268.101 unités écoulées, suivi du Renault Clio avec 216.317 ventes. Le Volkswagen Golf, autrefois le roi des ventes, continue à perdre du terrain malgré une légère hausse de 17% à 215.715 unités. De son côté, le Tesla Model Y, bien qu’il soit le véhicule 100% électrique le plus vendu, montre une baisse notable de 17% avec 209.214 unités immatriculées.
Voici la liste complète des dix voitures les plus vendues en Europe en 2024 :
- Dacia Sandero – 268.101 unités
- Renault Clio – 216.317 unités
- Volkswagen Golf – 215.715 unités
- Tesla Model Y – 209.214 unités
- Volkswagen T-Roc – 202.840 unités
- Peugeot 208 – 199.909 unités
- Toyota Yaris Cross – 194.006 unités
- Skoda Octavia – 180.607 unités
- Dacia Duster – 175.213 unités
- Toyota Yaris – 174.042 unités
Ces chiffres révèlent les tendances changeantes du marché et la compétition féroce entre les différents fabricants, chacun cherchant à s’adapter aux demandes des consommateurs en matière de durabilité et d’efficacité.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!