Les Chinois prennent de l’ampleur : quel est le bilan pour Audi, BMW et Mercedes ?

La situation des marques premium allemandes, Audi, BMW et Mercedes, suscite des inquiétudes croissantes. En dépit de leur stature emblématique dans l’industrie automobile, les chiffres de ventes récents révèlent une tendance préoccupante qui pourrait les mettre en difficulté face à la montée des marques chinoises.

Une baisse des ventes marquée

En 2024, les trois marques ont enregistré un total de 5,79 millions d’unités vendues (hors Mini, Rolls-Royce, smart et fourgonnettes Mercedes), soit une diminution de 5,4 % par rapport aux livraisons mondiales de 2023. Ce chiffre représente le quatrième niveau de ventes annuel le plus bas des dix dernières années, sous les niveaux de 2020 (année de pandémie) avec 5,77 millions d’unités, 2022 avec 5,72 millions et 2015 avec 5,58 millions.

Le total de l’année dernière est près de 500 000 unités inférieur au record de 2019 qui s’élevait à 6,29 millions d’unités. Cela se traduit par une perte de vente significative pour ces marques de luxe, qui doivent maintenant se préoccuper de leur capacité de production.

BMW se maintient mieux

La situation est contrastée entre les marques. BMW, par exemple, a enregistré sa troisième meilleure année jamais réalisée avec 2,20 millions d’unités vendues, maintenant ses volumes annuels au-dessus de 2 millions depuis 2016.

Mercedes, qui occupait la première place entre 2016 et 2020, a connu une baisse significative depuis 2022, perdant 355 000 unités entre 2019 et 2024. Audi, bien qu’ayant atteint un record de ventes en 2023 avec 1,89 million d’unités, n’a pas complètement récupéré des effets de la pandémie, affichant une chute de 12 % l’année dernière, la plus forte parmi les trois marques, avec un volume total de 1,67 million d’unités.

La Chine, un marché en mutation

Historiquement, la Chine a permis à Audi, BMW et Mercedes d’acquérir une domination mondiale, leurs véhicules étant des références pour la classe moyenne en pleine expansion. Cependant, ce rapport a évolué depuis la pandémie, la Chine ayant intensifié le développement de ses marques automobiles.

La transition vers des véhicules électriques a été rapide et les fabricants chinois ont modernisé leurs offres, s’accaparant désormais plus de 60 % du marché domestique. En 2024, les ventes des marques allemandes ont diminué, en partie en raison d’un manque de modèles électriques compétitifs. Les marques historiques pourront-elles rebondir et s’adapter à l’image moderne exigée par le marché chinois?