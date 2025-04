Les géants de l’automobile Mercedes et BMW en difficulté sur le marché chinois

Dans un contexte automobile de plus en plus concurrentiel, les poids lourds de l’industrie, Mercedes et BMW, font face à des défis majeurs sur le marché chinois. Une lutte pour conserver leur position prédominante et conquérir de nouveaux marchés s’impose, confrontant ces géants allemands à des enjeux cruciaux.

La Tempête Économique : Effets sur BMW et Mercedes

Les deux mastodontes de l’industrie automobile, Mercedes et BMW, connaissent des temps difficiles en Chine, un marché crucial pour eux. Après des années de succès, les indicateurs se mettent au rouge, annonçant une période de turbulences.

Les Ventes en Berne : Une Tendance Générale

Pour BMW, la chute est notable avec une diminution de 13% de ses ventes sur le troisième trimestre de 2023. Cette baisse n’épargne pas Mini, sa filiale, qui encaisse une diminution drastique de 21%. Mercedes, quant à elle, subit un recul de 31% sur ses modèles électriques en Chine, contribuant à un climat global de pessimisme au sein du groupe.

Les Défis Économiques et Politiques

L’économie chinoise montre des signes de ralentissement, particulièrement dans le secteur de la construction. Ce contexte économique tendu, avec un pouvoir d’achat en baisse, affecte directement les constructeurs automobiles européens. Les relations commerciales avec l’Europe, influencées par les taxes douanières, compliquent encore la situation pour les marques allemandes comme BMW et Mercedes.

Stratégies à Revoir et Perspectives Fiancières

Face à ces défis, les deux géants automobiles doivent envisager des ajustements stratégiques. Chez Mercedes, il est clair que la rentabilité prime au détriment du volume, mais l’atteinte d’une marge opérationnelle de 8% semble difficile, très loin de leur objectif initial. BMW également prévoit des résultats financiers en deçà des prévisions pour 2024.

Comparaison des Performances : BMW vs Mercedes

Critère BMW Mercedes Baisse des ventes globales -13% Non spécifiée Baisse des ventes de Mini -21% – Baisse des ventes électriques – -31% Marge opérationnelle prévue Non spécifiée 8% Impact des taxes douanières Significatif Significatif Stratégie de « pricing power » – Prioritaire

Avec une concurrence locale de plus en plus agressive et des consommateurs chinois privilégiant les produits nationaux, Mercedes et BMW sont dans l’obligation d’ajuster leurs stratégies pour regagner du terrain sur le marché chinois.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd'hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.

Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l'IJBA, où j'ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L'institut m'a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

