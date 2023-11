Alerte météo : Une autre tempête en France ? Découvrez quelles villes pourraient être touchées par Bernard

Partagez cet article avec vos amis!

Après le passage de la tempête Céline sur le littoral atlantique durant le dernier week-end d’octobre, une nouvelle menace s’annonce pour les premiers jours de novembre : la tempête Ciaran. Les prévisionnistes annoncent des vents violents et des pluies torrentielles qui pourraient toucher plusieurs régions de l’Hexagone.

Voici un aperçu des villes qui pourraient être impactées par cette nouvelle tempête et des conseils pour vous protéger.

Les villes potentiellement touchées par la tempête Ciaran

Selon les prévisions météorologiques, certaines régions françaises devraient connaître des conditions météorologiques difficiles dans les prochains jours :

Littoral atlantique : Comme lors de la tempête Céline, les côtes situées à l’Ouest du pays pourraient être particulièrement exposées aux vents violents et aux fortes précipitations que pourrait générer Ciaran.

Nord et Nord-Est : ces régions, déjà touchées récemment par de fortes pluies, pourraient également faire face à des conditions météo difficiles avec la possible arrivée de la tempête Ciaran.

Sud-Ouest : bien qu'un peu moins exposées, les régions du Sud-Ouest de la France pourraient également subir de fortes rafales et de précipitations importantes en fonction de la trajectoire empruntée par Ciaran.

Comment se préparer à l’arrivée d’une tempête ?

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, nous vous conseillons de consulter régulièrement les prévisions météorologiques pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation et des éventuelles alertes météo. Les fortes pluies réduisant l’adhérence sur les chaussées, roulez à une vitesse adaptée aux conditions météo et redoublez de vigilance lors des déplacements.

Nous vous invitons à vérifier que les objets situés à l’extérieur de votre maison ne présentent pas un risque de projectile en cas de vents violents. Fermez solidement les portes et les fenêtres pour éviter tout dégât matériel ou humain.

Anticipez les coupures d’électricité en vous munissant d’un kit d’urgence comprenant bougies, lampe-torche, piles et chargeur de téléphone portable. En période de crise, la solidarité est importante, nous vous invitons à veiller sur les personnes âgées et isolées de votre entourage qui pourraient avoir besoin de votre aide.

Une saison tempétueuse ?

Ces nouvelles intempéries s’inscrivent dans la continuité d’une période marquée par une succession de passages pluvieux et venteux. Les dépressions sont dominantes sur l’Hexagone depuis plusieurs semaines, et leur trajectoire semble se maintenir pour les jours à venir.

Nous vous rappelons que ces phénomènes météorologiques violents font partie intégrante du climat français et vous conseillons de vous tenir informé pour faire face au mieux aux conditions météo difficiles.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les tempêtes qui ont déjà frappé la France, nous pouvons vous citer quelques exemples historiques ayant provoqué d’importants dégâts, notamment la Tempête Lothar (1999) : Région Bretagne. Cette tempête a causé d’énormes dégâts matériels, avec la destruction de nombreuses infrastructures et forêts.

Tempête Klaus

Notons aussi la Tempête Klaus (2009). Touchant principalement le Sud-Ouest de la France, cette tempête a conduit à des coupures d’électricité affectant plus d’un million de foyers, mais aussi à de nombreux dommages matériels.

Tempête Xynthia

Vous avez également la Tempête Xynthia (2010) : Régions Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes. La montée des eaux lors de cette tempête a entraîné la mort d’au moins 51 personnes et de nombreuses évacuations d’habitants des zones inondées.

Tempête Eleanor

N’oublions pas la Tempête Eleanor (2018). Principalement dans le Nord et l’Est de la France, cette tempête a provoqué un grand nombre de coupures de courant et de dégâts matériels importants causés par les vents violents et les fortes précipitations.

Face à ces événements météorologiques exceptionnels, nous vous conseillons de suivre attentivement les informations disponibles qui peuvent vous permettre d’anticiper les conséquences sur votre environnement proche.

