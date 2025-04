Préparez-vous : voici les prévisions météo pour la Semaine Sainte !

Prévisions météorologiques pour la Semaine Sainte : ce à quoi s’attendre

À l’approche des vacances de Pâques, de nombreux voyageurs se demandent quelles seront les conditions météorologiques pour profiter de cette période. Les spécialistes de Meteored, Samuel Biener, José Miguel Viñas et Francisco Martín, offrent des éclaircissements sur la météo à prévoir entre le 17 et le 20 avril. Voici les informations clés pour planifier vos célébrations et activités extérieures.

Des phénomènes météorologiques à surveiller

Les experts de Meteored indiquent qu’ils sont en train de peaufiner leurs prévisions pour la période de la Semaine Sainte, qui se déroule cette année entre le 17 et le 20 avril. Ils signalent déjà une tendance marquée par des perturbations atmosphériques sur l’Espagne. L’augmentation des températures à la surface terrestre, dans l’eau et dans l’air génère une intensification des nuages, traduisant une probabilité accrue de pluie et de tempêtes. Selon José Miguel Viñas, « les prévisions pour la Semaine Sainte ne concernent plus seulement la pluie, mais aussi un accroissement des alertes pour des conditions climatiques extrêmes, comme l’ont montré les précédentes inondations dues à des trains de tempêtes ». Francisco Martín ajoute que « la croissance de la végétation va intensifier les problèmes d’allergies et le risque d’incendies cet été ».

Prévisions spécifiques pour la Semaine Sainte

Biener apporte des précisions sur les jours de la Semaine Sainte en affirmant que « comme cette période coïncide avec la mi-avril, le jet polaire tend à créer des ondulations, ce qui entraîne un temps très variable avec alternance d’anticyclones et de poches d’air froid. Les températures devraient permettre le port de vêtements légers dans le sud pendant la journée, mais les nuits resteront fraîches, notamment à l’intérieur des terres ».

Les prévisions du Centre Européen de Prévision annoncent une « crête atlantique avec des poches d’air froid près de l’Espagne, pouvant donner lieu à un blocage anticyclonique suivi de plusieurs perturbations ». Cela signifie que, même si les températures pourraient rester dans la moyenne durant ces jours, il est conseillé de garder un parapluie à portée de main.

Meteored prédit que « les températures resteront globalement dans la norme du 14 au 20 avril, avec de légères cool anomalies dans le sud et des valeurs légèrement plus élevées dans les îles ». Ainsi, pour ceux qui souhaitent se rendre sur une des îles espagnoles, les conditions pourraient être favorables. En ce qui concerne les pluies, les dernières cartes météorologiques « indiquent un risque légèrement supérieur à la moyenne entre le 14 et le 20 avril, tant sur la Péninsule que dans les archipels, sans pour autant garantir des jours de pluie constante ». En somme, après un mois de mars particulièrement pluvieux, le début d’avril pourrait se poursuivre sur la même lancée, avec un temps variable qui pourrait impacter certaines célébrations de la Semaine Sainte.

