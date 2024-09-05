Miguel Oliveira fera ses débuts avec Yamaha Pramac en 2025 !

Le monde de la moto est en ébullition avec l’annonce des débuts tant attendus de Miguel Oliveira chez Yamaha Pramac en 2025. Une nouvelle étape prometteuse pour ce pilote talentueux qui promet des courses palpitantes et des performances saisissantes sur les pistes.

Le Portugais Miguel Oliveira, actuellement pilote pour Aprilia Trackhouse, s’apprête à faire un grand saut dans sa carrière en rejoignant l’équipe Pramac, qui sera partenaire de Yamaha à partir de 2025. Ayant débuté en MotoGP en 2019 avec Tech3 KTM, Oliveira découvrira pour la première fois une machine japonaise, un défi excitant pour ce pilote chevronné.

Un nouveau projet jusqu’en 2026

Le contrat signé par Miguel Oliveira avec Yamaha Pramac s’étend sur les saisons 2025 et 2026, apportant stabilité et ambition à la carrière du pilote portugais. Il aura la chance de piloter la même version que les pilotes d’usine tels que Fabio Quartararo et Alex Rins. Cette opportunité de bénéficier des dernières technologies et développements pourrait être un tremplin pour Oliveira vers les podiums.

Implications pour l’avenir

Ce transfert vers Yamaha Pramac est également stratégique en vue des nouvelles réglementations prévues pour 2027. Ces régulations viseront à réduire les écarts de performance en limitant fortement l’aérodynamique et les assistances électroniques, un domaine où Yamaha a toujours été compétitive. Miguel Oliveira se trouve ainsi dans une position idéale pour capitaliser sur ces futurs changements.

Des attentes élevées pour le prochain coéquipier

Avec l’arrivée de Miguel Oliveira, la grille des pilotes de MotoGP pour 2025 se précise. Cependant, le nom de son futur coéquipier chez Yamaha Pramac reste encore un mystère. Qui sera le prochain à rejoindre cette équipe ambitieuse ? Les spéculations vont bon train et l’annonce promet d’être l’un des moments forts de l’intersaison.

Tableau comparatif

Critère Détails Équipe 2024 Aprilia Trackhouse Équipe 2025 Yamaha Pramac Durée du contrat 2025-2026 Type de machine Machine japonaise Pilotes d’usine comparables Fabio Quartararo, Alex Rins Bénéfice technologie Même version que les pilotes d’usine Nouvelles régulations Réduction de l’aérodynamique et des assistances électroniques en 2027 Impact stratégique Potentiel d’adaptation aux nouvelles régulations