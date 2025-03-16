LAFC battu à domicile par un Austin FC inattendu : moments forts et faits marquants.

LAFC a subi une défaite douloureuse à domicile contre Austin FC lors de la quatrième semaine de la saison Major League Soccer 2025. Bien que les Black & Gold espéraient décrocher trois points à BMO Stadium, les visiteurs, basés au Texas, avaient d’autres intentions.

Cette victoire permet à Austin FC de surpasser LAFC au classement de la Conférence Ouest, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur l’équipe dirigée par Steve Cherundolo.

Un démarrage difficile pour LAFC

Le match a mal commencé pour l’équipe locale, Austin FC ouvrant le score dès la 11e minute. Owen Wolff a tiré un corner bien placé depuis la droite, et Guilherme Biro a réussi à s’élever au-dessus de la défense pour envoyer le ballon au fond des filets devant un Hugo Lloris impuissant. Ce dernier n’a rien pu faire face à cette puissante frappe, permettant aux visiteurs de prendre l’avantage 1-0.

Plus tard dans la première mi-temps, LAFC a tenté de répondre grâce à Cengiz Ünder, dont le tir prometteur est passé juste à côté du but de Brad Stuver. Malgré leurs efforts, les Black & Gold ont peiné à déjouer la structure défensive solide d’Austin, terminant la première moitié du match avec un retard au tableau d’affichage.

Occasions manquées et frustrations

En seconde période, Myrto Uzuni a eu deux occasions en or pour accroître l’avance d’Austin FC. D’abord, il a tenté un tir du pied intérieur que Lloris a facilement paré. Ensuite, il a décoché un tir du pied gauche qui a survolé les tribunes du BMO Stadium.

Le moment le plus dangereux pour LAFC est survenu lorsque Denis Bouanga a déclenché une frappe puissante, mais Stuver a brillamment réagi pour le contrer. Malgré une domination de la possession, LAFC n’a pas réussi à trouver la faille qu’il leur fallait.

Une semaine cauchemardesque pour LAFC

Bien que LAFC ait atteint les quarts de finale de la Concacaf Champions Cup plus tôt dans la semaine, leur parcours n’a pas été facile. Ils ont frôlé l’élimination contre le Columbus Crew, s’arrachant un but décisif de Bouanga à la 96e minute pour s’en sortir avec une victoire cumulée de 4-2.

Cette dernière défaite en MLS propulse LAFC à la sixième place de la Conférence Ouest, et leur classement pourrait encore se détériorer selon les résultats d’autres équipes. Bien que la saison soit encore jeune, l’équipe de Cherundolo a du pain sur la planche si elle souhaite conserver sa réputation de prétendant sérieux au titre.