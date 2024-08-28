Découvrez le nouveau casque de moto Bell : incarnez Steve McQueen sur votre Moto-3

Plongez dans l’univers mythique de Steve McQueen avec le nouveau casque de moto Bell, le Moto-3. Un équipement qui incarne à la perfection l’esprit et le style du légendaire acteur et pilote de moto. Découvrez un casque alliant design rétro et technologie de pointe pour des sensations de conduite incomparables.
L’esprit de Steve McQueen dans chaque trajet
Le nouveau casque de moto Bell Moto-3 est bien plus qu’un simple équipement de protection. C’est une véritable déclaration d’amour à l’icône du cinéma et pilote de course, Steve McQueen. En collaborant avec le McQueen Estate, Bell nous offre une réplique fidèle du casque que McQueen portait lors des 12 heures de Sebring en 1970. Avec l’inscription « McQueen » sur le côté gauche et les deux drapeaux de course iconiques, chaque détail rend hommage au légendaire « King of Cool ».
Conception vintage et performance moderne
Le casque Bell Moto-3 marie parfaitement le style vintage avec les technologies de pointe actuelles. Doté d’une coque externe en fibres et disponible en plusieurs tailles (S à XL), ce casque est homologué ECE 22.06 pour garantir la sécurité. Sa visière fixée par cinq boutons-pression et sa mentonnière, qui conservent l’esthétique d’origine agrémentée de fentes en épi pour une ventilation optimale, ajoutent une touche rétro indéniable.
- Casque intégral en fibres composites
- 3 tailles de coques et 4 calotins internes en EPS
- Mentonnière doublée en EPS
- Intérieur façon nubuck, antibactérien, démontable et lavable
- Boucle double D
- Casquette avec 5 clips
- Normes DOT et ECE 2206
- Poids : 1400g (+/- 50g)
Un partenariat exceptionnel : Bell & McQueen Estate
Cette édition limitée du casque Moto-3 est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre Bell et le McQueen Estate. Ce partenariat visait à offrir aux passionnés de moto une pièce d’histoire et de performance. Disponible dans le réseau français des revendeurs de la marque Bell, ce casque est proposé à partir de 399,95 €.
Pour les passionnés de motos et de performances
Que vous soyez un fanatique de MotoGP ou que vous cherchiez simplement à ajouter une touche de légende à vos trajets quotidiens, le casque Moto-3 de Bell est un choix idéal. Il est aussi bien destiné aux amateurs de vintage qu’aux amoureux des technologies modernes, combinant style et sécurité.
|Caractéristiques
|Détails
|Coque externe
|Fibres composites
|Taille disponible
|S à XL
|Mentonnière
|Doublée en EPS
|Intérieur
|Nubuck, antibactérien, démontable et lavable
|Boucle
|Double D
|Homologation
|DOT et ECE 2206
|Poids
|1400g (+/- 50g)
|Visière
|Cinq boutons-pression
|Prix
|À partir de 399,95 €
