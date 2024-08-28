découvrez le casque moto bell, alliant confort, sécurité et style. idéal pour les passionnés de moto, il offre une protection optimale sans compromettre le design. parcourez notre sélection et partez à l'aventure en toute confiance.

Découvrez le nouveau casque de moto Bell : incarnez Steve McQueen sur votre Moto-3

Rédaction :Antoine Blondain

Plongez dans l’univers mythique de Steve McQueen avec le nouveau casque de moto Bell, le Moto-3. Un équipement qui incarne à la perfection l’esprit et le style du légendaire acteur et pilote de moto. Découvrez un casque alliant design rétro et technologie de pointe pour des sensations de conduite incomparables.

L’esprit de Steve McQueen dans chaque trajet

Le nouveau casque de moto Bell Moto-3 est bien plus qu’un simple équipement de protection. C’est une véritable déclaration d’amour à l’icône du cinéma et pilote de course, Steve McQueen. En collaborant avec le McQueen Estate, Bell nous offre une réplique fidèle du casque que McQueen portait lors des 12 heures de Sebring en 1970. Avec l’inscription « McQueen » sur le côté gauche et les deux drapeaux de course iconiques, chaque détail rend hommage au légendaire « King of Cool ».

Conception vintage et performance moderne

Le casque Bell Moto-3 marie parfaitement le style vintage avec les technologies de pointe actuelles. Doté d’une coque externe en fibres et disponible en plusieurs tailles (S à XL), ce casque est homologué ECE 22.06 pour garantir la sécurité. Sa visière fixée par cinq boutons-pression et sa mentonnière, qui conservent l’esthétique d’origine agrémentée de fentes en épi pour une ventilation optimale, ajoutent une touche rétro indéniable.

  • Casque intégral en fibres composites
  • 3 tailles de coques et 4 calotins internes en EPS
  • Mentonnière doublée en EPS
  • Intérieur façon nubuck, antibactérien, démontable et lavable
  • Boucle double D
  • Casquette avec 5 clips
  • Normes DOT et ECE 2206
  • Poids : 1400g (+/- 50g)

Un partenariat exceptionnel : Bell & McQueen Estate

Cette édition limitée du casque Moto-3 est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre Bell et le McQueen Estate. Ce partenariat visait à offrir aux passionnés de moto une pièce d’histoire et de performance. Disponible dans le réseau français des revendeurs de la marque Bell, ce casque est proposé à partir de 399,95 €.

Pour les passionnés de motos et de performances

Que vous soyez un fanatique de MotoGP ou que vous cherchiez simplement à ajouter une touche de légende à vos trajets quotidiens, le casque Moto-3 de Bell est un choix idéal. Il est aussi bien destiné aux amateurs de vintage qu’aux amoureux des technologies modernes, combinant style et sécurité.

CaractéristiquesDétails
Coque externeFibres composites
Taille disponibleS à XL
MentonnièreDoublée en EPS
IntérieurNubuck, antibactérien, démontable et lavable
BoucleDouble D
HomologationDOT et ECE 2206
Poids1400g (+/- 50g)
VisièreCinq boutons-pression
PrixÀ partir de 399,95 €

