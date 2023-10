Les coulisses du cinéma : secrets et révélations inattendus !

Temps de lecture : 3 minutes

Le monde du cinéma nous fascine tous. Et pourtant, il y a tant de choses que nous ne savons pas sur les films, les acteurs et tout ce qui entoure cette industrie. Nous vous dévoilons quelques secrets et révélations inattendus pour mieux comprendre les coulisses de la magie du grand écran.

Vous aimeriez aussi : Cinéma, les histoires vraies qui font peur !

Secrets de tournage

Des séquences improvisées

Saviez-vous que certaines des scènes les plus mémorables du cinéma n’étaient pas prévues dans le script original ?

Parfois, les réalisateurs laissent leurs acteurs improviser et participer à la création de moments uniques. Un exemple célèbre est la scène « I am Iron Man » de Robert Downey Jr. dans l’univers Marvel qui fut une totale improvisation.

Effets spéciaux old school

Malgré les avancées technologiques, certains effets spéciaux continuent d’être réalisés à l’ancienne. Le film « Dunkerque » de Christopher Nolan en est un bon exemple. Plutôt que d’utiliser CGI (Imagerie générée par ordinateur) pour les explosions, le réalisateur a utilisé de vraies charges explosives et d’avions authentiques.

Parmi les anecdotes de casting :

Léonardo DiCaprio aurait pu être Anakin Skywalker : Avant d’engager Hayden Christensen pour incarner le jeune Anakin Skywalker dans la saga Star Wars, George Lucas avait approché Léonardo DiCaprio pour le rôle. Mais l’acteur a refusé la proposition pour privilégier d’autres projets.

Avant d’engager Hayden Christensen pour incarner le jeune Anakin Skywalker dans la saga Star Wars, George Lucas avait approché Léonardo DiCaprio pour le rôle. Mais l’acteur a refusé la proposition pour privilégier d’autres projets. Jennifer Lawrence et le rôle de Bella Swan : Avant que Kristen Stewart ne soit choisie pour incarner Bella Swan dans la saga Twilight, Jennifer Lawrence avait également passé l’audition pour ce personnage. Finalement, les producteurs ont opté pour Stewart afin d’avoir une actrice plus proche de l’âge du personnage.

Rumeurs surprenantes et controverses

Les Oscars et leurs coulisses

Il est courant de voir certaines polémiques éclater autour des Oscars, notamment en ce qui concerne les nominations et les critères de sélection pris en compte par l’Académie des Arts et Sciences du Cinéma. Certains membres votants sont accusés de favoritisme envers certaines productions ou de discrimination envers d’autres.

Ce qui se passe après un tournage

Parfois, les acteurs vivent des moments difficiles après avoir terminé un film. Heath Ledger, par exemple, aurait souffert de dépression et d’insomnie après avoir incarné le Joker dans The Dark Knight. Certains disent même que son décès prématuré serait lié à l’implication profonde qu’il a eue pour ce personnage.

Mystérieux objets trouvés sur des plateaux de tournage

Des milliers de pièces d’or ont été trouvées sur le plateau de Pirates des Caraïbes : il semblerait qu’une partie de ces pièces soient d’authentiques pièces dorées trouvées au fond de l’eau près duquel le tournage avait lieu.

Citons aussi le véritable trésor dans les ruines de Pompéi lors du tournage du film Pompéi : des chercheurs ont découvert un coffre renfermant des objets antiques précieux datant de l’époque romaine.

Quelques anecdotes sur les salles de cinéma

Les sièges rouges

Savez-vous pourquoi la plupart des sièges de cinéma sont rouges ? La raison est simple : le rouge est une couleur qui excite et stimule le système nerveux, ce qui permet aux spectateurs de rester éveillés pendant toute la durée du film.

Manger du pop-corn avec des pailles

Saviez-vous qu’il existait une astuce pour manger du pop-corn sans se salir les mains ? Il suffit de passer une paille à boire entre les grains de maïs soufflé pour les ramasser facilement !

Bonus: Des ratés hilarants !

Le cinéma, c’est aussi des moments drôles et inattendus. Parmi les exemples de gaffes trouvées dans les films, citons – dans le film Pretty Woman – la scène où Richard Gere fait claquer le couvercle d’une boîte à bijoux sur les doigts de Julia Roberts, un moment complètement involontaire. L’acteur voulait simplement taquiner sa partenaire, ce qui a provoqué le rire de Julia Roberts !

Dans Jurassic Park, un ventilateur géant est utilisé pour simuler les mouvements du vent causés par l’hélicoptère. Malheureusement, dans une scène, on peut voir clairement le ventilateur en question dans un coin du plan !

Les coulisses du cinéma sont remplies de secrets et révélations souvent inattendus qui rendent cette industrie encore plus fascinante. La prochaine fois que vous regarderez un film, vérifiez si des anecdotes se cachent (ou pas) derrière l’écran !

Ne manquez pas : Musée du futur, comment la réalité virtuelle transforme l’expérience ?