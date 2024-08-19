Comprendre la ‘fenêtre thermique’ et son impact sur des millions de voitures diesel en Europe

La « fenêtre thermique », un concept crucial pour des millions de voitures diesel en Europe. Découvrons ensemble son importance et ses implications sur le fonctionnement des moteurs diesel sur notre continent.

La parade de la ‘fenêtre thermique’ : un enjeu environnemental

Une stratégie autrefois tolérée pour optimiser les systèmes de dépollution des véhicules diesel se retrouve aujourd’hui au centre d’une intense controverse en Europe. Cette stratégie, connue sous le nom de ‘fenêtre thermique’, fait actuellement l’objet de débats devant la Cour européenne de justice. Tout a commencé autour d’une affaire impliquant Mercedes, mais ses répercussions s’étendent bien au-delà d’une seule marque.

Qu’est-ce que la ‘fenêtre thermique’ ?

Le terme ‘fenêtre thermique’ désigne un paramétrage spécifique du système de dépollution d’un véhicule diesel. Ce système ne fonctionne de manière optimale que dans certaines plages de température spécifiées. Ces plages de température correspondent généralement à celles utilisées lors des tests d’homologation, à l’époque des normes Euro 5 et début Euro 6, lorsque le système NEDC était en vigueur.

Les conséquences sur les émissions polluantes

En dehors de cette plage de température idéale, les véhicules diesel peuvent émettre des niveaux fortement accrus de NOx (oxydes d’azote). Ceci pose un problème majeur car les tests d’homologation ne reflètent alors pas les émissions réelles en conditions de conduite quotidienne. Face à cette situation, l’Europe a autorisé des dérogations : les fenêtres thermiques ne peuvent être utilisées que si le système de dépollution permanent risque d’endommager le moteur.

Les dérogations prises par les constructeurs

Ces dérogations se justifient techniquement. Par exemple, comme l’explique le professeur Thomas Koch, un expert reconnu en véhicules diesel, si la vanne EGR (recirculation des gaz d’échappement) devait rester constamment ouverte, elle risquerait de provoquer des pannes majeures, comme un blocage de la vanne, des ratés d’allumage, voire même un incendie du véhicule.

L’abus possible des fenêtres thermiques

La question qui se pose à présent est de savoir si les constructeurs ont abusé de ces dérogations. Mercedes est actuellement sous le feu des projecteurs, mais de nombreux autres fabricants ont utilisé ces fenêtres thermiques avant 2016. Les implications d’un verdict défavorable seraient colossales, potentiellement entraînant l’arrêt de millions de voitures diesel en Europe.

Les impacts possibles sur les voitures essence

Il n’y a pas que les véhicules diesel qui sont concernés. Les moteurs à essence, notamment avec l’avènement de l’injection directe, peuvent également tomber sous le coup de cette rétroactivité puisque ces moteurs disposent également de dispositifs d’arrêt à température contrôlée. Selon l’expert juridique du magazine Focus, chaque véhicule à combustion acheté au cours des dix dernières années pourrait être affecté par ce jugement.

Quelles conséquences pour les automobilistes ?

Si la Cour européenne de justice décide d’appliquer la règlementation WLTP de manière rétroactive aux véhicules Euro 5 et début Euro 6, environ 10 millions de véhicules pourraient être mis à l’arrêt. Cela impliquerait des restitutions de véhicules et des compensations financières pour les propriétaires. Un tel scenario semble cependant difficile à mettre en œuvre en pratique.

Les avancées depuis 2016

Depuis 2016, des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction des émissions polluantes avec l’introduction de la réduction catalytique SCR et de l’AdBlue. Cependant, ces systèmes sont coûteux et encombrants, et ne peuvent pas être installés sur les véhicules Euro 5 ou début Euro 6.

Parameter Détails Fenêtre thermique Paramétrage du système de dépollution fonctionnant de manière optimale dans certaines plages de température. Tests d’homologation Normes Euro 5 et début Euro 6 utilisant le système NEDC. Dérogations légales Autorisation d’utiliser les fenêtres thermiques si le système permanent entraîne des risques pour le moteur. Rétroactivité Application possible de la réglementation WLTP aux véhicules Euro 5 et Euro 6. Impacts sur les diesel Risque de mise à l’arrêt de millions de voitures diesel. Impacts sur les essence Possibilité d’invalidation pour les véhicules essence récents. Progrès depuis 2016 Introduction de la réduction catalytique SCR et AdBlue. Mercedes Principal constructeur impliqué dans l’affaire actuelle.