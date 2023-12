Neige, verglas, tempête… découvrez la liste des départements placés en vigilance jaune cette semaine du 4 décembre

Partagez cet article avec vos amis!

La semaine a débuté avec une météo agitée. Lundi 4 décembre 2023, Météo France a décidé de placer plusieurs départements français en vigilance jaune face aux risques de neige, verglas, avalanches et vents violents.

Tensions météorologiques dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, le mauvais temps s’est installé dès le lundi avec la chute de neige en abondance et des alertes aux avalanches. Cette situation affecte principalement les stations de ski azuréennes ainsi que quelques secteurs montagneux.

Vigilance maximale dans l’Est du pays

Ce sont pas moins de 24 départements de l’Est de la France qui ont été placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas. Nous invitons les automobilistes à redoubler de prudence en raison des conditions routières difficiles causées par la météo.

23 départements touchés par les vents violents

Les vents violents n’épargnent pas non plus la façade atlantique et le centre du pays. Le lundi 4 décembre, Météo France a mis en place la vigilance jaune pour 23 départements concernés par ces rafales. Plusieurs jours marqués par des températures négatives sur l’Hexagone étaient suivis de fortes pluies et bourrasques.

La Franche-Comté sous surveillance pour diverses raisons

Toute la région de la Franche-Comté, ainsi que la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire ont été placées en vigilance jaune lundi 4 décembre 2023 pour différents risques liés aux conditions climatiques. Les menaces incluent les crues, la neige, le verglas et parfois même le vent.

Notons que le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte d’Or et le Doubs sont en alerte pour la neige et le verglas jusqu’à 15h ce lundi 4 décembre.

Conseils à suivre en cas de vigilance jaune

Lorsqu’une vigilance jaune est émise par Météo France, nous vous recommandons de prendre quelques précautions. Commencez par vous renseigner sur les conditions météorologiques avant de voyager, et réduisez votre vitesse sur les routes tout en adoptant une conduite sécuritaire. Nous vous conseillons aussi de :

Éviter de vous promener en forêt ou dans des zones à risque (ex : falaises, rivages),

Vérifier les installations extérieures de votre domicile (antennes, toitures, volets…),

Vous tenir informé régulièrement de l’évolution de la situation.

Au vu des perturbations météorologiques rencontrées cette semaine, nous vous rappelons de rester attentifs aux informations diffusées par Météo France et les autorités locales, de quoi mieux vous préparer aux conditions climatiques difficiles à venir. Et ne manquez pas nos 8 astuces rapides et efficaces contre le givre, sans risque pour votre pare-brise !

