Découvrez ces 8 aliments à ne pas consommer pour éviter le diabète

En France, près de 4,5 millions de personnes souffrent du diabète. Dans la majorité des cas, il s’agit du diabète de type 2 qui se développe à l’âge adulte.

Les mauvaises habitudes alimentaires sont souvent en cause dans le développement de cette maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie. Afin de réduire les risques liés au diabète, ne manquez pas notre liste de huit aliments à éviter ou à limiter.

1. Les boissons sucrées

Les sodas et autres boissons sucrées sont à éviter. Ils sont riches en sucres ajoutés et peuvent rapidement provoquer une augmentation de la glycémie. Ils contribuent également à l’obésité et favorisent le développement du diabète de type 2.

2. Les produits transformés

La plupart des produits transformés contiennent des quantités élevées de sel, de gras et de sucres ajoutés. Ils sont généralement très caloriques et leur consommation régulière peut conduire à un déséquilibre alimentaire et augmenter les risques de diabète.

Voici quelques exemples de produits transformés : plats préparés, charcuteries, biscuits et pâtisseries industrielles et sauces et condiments.

3. Les aliments à index glycémique élevé

Les aliments à index glycémique (IG) élevé provoquent une augmentation rapide et importante du taux de glucose dans le sang. Nous vous invitons à éviter ce type d’aliments pour limiter les risques de diabète. Voici d’ailleurs quelques exemples d’aliments à index glycémique élevé :

Pommes de terre,

Riz blanc,

Pain blanc,

Céréales raffinées.

4. Les sucres ajoutés

La consommation excessive de sucres ajoutés favorise la prise de poids et augmente le risque de diabète. Nous vous recommandons de vérifier la liste des ingrédients sur les étiquettes des produits alimentaires et de réduire, voire d’éviter l’ajout de sucre dans les boissons telles que le thé ou le café.

5. Les graisses saturées

Les graisses saturées contribuent à l’obésité, à l’augmentation du mauvais cholestérol (LDL) et au développement du diabète de type 2. On les trouve principalement dans les viandes grasses, les produits laitiers entiers et la restauration rapide.

6. L’alcool

La consommation d’alcool peut engendrer une hypoglycémie chez les personnes atteintes de diabète. Le foie étant responsable de la production de glucose, sa capacité à en produire peut être perturbée lorsqu’il doit métaboliser l’alcool.

7. Les viandes rouges et charcuteries

La consommation excessive de viandes rouges et charcuteries peut engendrer une élévation du taux de glucose sanguin. Nous vous recommandons de privilégier plutôt les protéines végétales ou animales maigres, comme le poisson et la volaille sans peau, pour réduire les risques liés au diabète.

8. Le sel

Une consommation excessive de sel peut augmenter la pression artérielle et aggraver les complications cardiovasculaires liées au diabète. Nous vous invitons à limiter votre consommation de sel en évitant les aliments industriels et en modérant votre utilisation lors de la cuisine maison.

Adopter une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres permet de réduire les risques de développer un diabète de type 2. Pensez également à pratiquer une activité physique régulière pour conserver un poids santé et limiter les risques d’apparition de cette maladie.

