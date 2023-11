10 choses que les personnes qui ne tombent jamais malades ont en commun : Boostez vos défenses immunitaires

Partagez cet article avec vos amis!

Et si vous découvriez les secrets des personnes qui réussissent à éviter les maladies ? Nous vous dévoilons aujourd’hui les bonnes habitudes et pratiques de ceux qui ne connaissent pas la maladie, de quoi renforcer votre système immunitaire avec des conseils simples et efficaces.

Soyez actif et faites de l’exercice régulièrement

Les personnes en bonne santé sont souvent celles qui pratiquent une activité physique régulière. L’exercice physique a un impact positif sur notre système immunitaire, contribuant à améliorer la circulation sanguine, ce qui permet aux cellules immunitaires de circuler plus librement et d’atteindre rapidement les zones infectées.

Mangez équilibré pour renforcer vos défenses

Ce n’est pas un secret : une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir un système immunitaire performant.

Les personnes en bonne santé privilégient les aliments riches en vitamines et minéraux, tels que les fruits et légumes frais, protéines maigres (poisson, viande blanche), produits laitiers faibles en matières grasses, céréales complètes et noix et graines.

Un sommeil de qualité pour mieux récupérer

Le sommeil joue un rôle primordial dans le renforcement de notre système immunitaire. Un repos suffisant permet à notre organisme de se régénérer et de mieux déployer ses défenses. Sachez que les experts recommandent un minimum de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour les adultes.

🇫🇷 FLASH | #Dormir moins de 6h par nuit peut être très néfaste pour votre santé (perte d’#immunité, perte de #concentration…), une durée normale de 6h à 9h de #sommeil vous permettra d’optimiser votre qualité de #vie.



(Études Sc) #sommeil — Cerfia (@CerfiaFR) October 28, 2021

Gérer le stress efficacement

Le stress affaiblit votre système immunitaire, nous vous conseillons d’apprendre à le gérer. Les personnes en bonne santé ont souvent recours à des techniques de relaxation et de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde et la pratique régulière d’un hobby ou d’une activité plaisante.

Évitez les comportements à risque

Certaines habitudes peuvent nuire à notre système immunitaire et être source de maladies. Parmi ces comportements à éviter figurent notamment la consommation excessive d’alcool, le tabagisme et l’automédication abusive.

Ne négligez pas votre hygiène personnelle

Une bonne hygiène personnelle est primordiale pour éviter l’invasion de bactéries et virus responsables de maladies. Sachez que les individus en bonne santé sont ceux qui respectent scrupuleusement les règles d’hygiène de base, comme se laver régulièrement les mains et utiliser un mouchoir lorsqu’ils éternuent.

Restez hydratés

L’eau est fondamentale pour la préservation de notre organisme. Elle participe aux processus d’élimination des toxines et purifie notre corps. Nous vous conseillons de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour pour maintenir un système immunitaire efficient.

Profitez de la nature et du grand air

Le saviez-vous ? Les espaces verts offrent un véritable bol d’air pur et vivifiant. La pratique régulière d’une activité en plein air permet de renforcer votre immunité, mais aussi d’améliorer votre moral mais aussi votre qualité de vie.

Faites-vous vacciner

La vaccination est essentielle pour protéger votre organisme contre certaines maladies. Les personnes en bonne santé sont généralement à jour dans leurs vaccinations et n’hésitent pas à consulter un professionnel de santé lorsqu’ils ont des questions ou des craintes liées à la vaccination.

Riez : un remède naturel pour réduire les risques

Le rire contribue grandement à notre bien-être général. Il stimule votre organisme et favorise le relâchement de l’endorphine, connue comme l’hormone du bonheur. Vous l’aurez compris : rire régulièrement permet de booster votre système immunitaire.

En adoptant ces conseils simples et pratiques, vous pourrez renforcer votre système immunitaire et améliorer vos défenses face aux infections virales et bactériennes qui vous guettent en permanence.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

