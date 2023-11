Vous souffrez d’arthrose ? Voici quelques astuces et remèdes pour lutter contre cette maladie

Partagez cet article avec vos amis!

L’arthrose est une affection chronique affectant les articulations et touchant un grand nombre de personnes, en particulier les personnes âgées.

Cette maladie provoque des douleurs, de la raideur et une diminution de la mobilité des articulations concernées. Si vous en souffrez, ne manquez pas nos astuces et remèdes naturels vous aidant à soulager ces désagréments et améliorer votre qualité de vie. Voici nos conseils pour mieux vivre avec l’arthrose.

Adoptez une alimentation saine et équilibrée

Nous vous rappelons qu’une bonne hygiène alimentaire minimise les symptômes de l’arthrose. Certains aliments ont des propriétés anti-inflammatoires et d’autres peuvent favoriser la réparation du cartilage. Parmi ceux-ci, nous ne manquerons pas de noter :

Les poissons gras (saumon, maquereau, sardines) riches en oméga-3 ,

, Les légumes verts feuillus (épinards, chou frisé, brocoli),

feuillus (épinards, chou frisé, brocoli), Les fruits rouges (myrtilles, mûres, cerises),

Les noix et graines (amandes, noix de Grenoble, graines de lin),

(amandes, noix de Grenoble, graines de lin), La viande blanche plutôt que rouge,

plutôt que rouge, Les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots blancs).

Pratiquez une activité physique adaptée

Pratiquez une activité physique adaptée

L’exercice physique régulier peut aider à maintenir la souplesse des articulations et à renforcer les muscles entourant ces dernières. Nous vous recommandons d’opter pour des sports doux et sans impact, tels que la natation, le yoga / Pilates, la marche nordique, l’aquagym, et le vélo électrique.

Nous vous conseillons de consulter un professionnel de santé, comme un kinésithérapeute, pour déterminer quelles sont les activités les plus adaptées à votre situation.

Traitez la douleur avec des remèdes naturels

Plusieurs remèdes issus de la nature peuvent vous soulager en complément d’une prise en charge médicale, dont les plantes anti-inflammatoires. Certaines plantes, comme l’harpagophytum (griffes du diable), le curcuma et le gingembre possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui pourraient soulager la douleur liée à l’arthrose.

L’application de chaud et froid est un des remèdes aussi. Sachez qu’alterner entre des compresses chaudes et froides sur les zones douloureuses peut réduire l’inflammation et favoriser la détente musculaire.

Certaines huiles essentielles, comme l’huile essentielle d’eucalyptus citronné, de gaulthérie couchée ou de romarin à camphre, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques pouvant être utiles dans le traitement des douleurs articulaires. Diluez-les dans une huile végétale (10% d’huile essentielle maximum) en massage sur les zones concernées.

L’argile verte a des vertus apaisantes et contient des minéraux bénéfiques pour la santé des articulations. Pour soulager la douleur, préparez un mélange épais à base d’argile verte concassée et d’eau, puis appliquez-le en couche épaisse sur les articulations douloureuses. Laissez poser pendant 1 à 2 heures, puis rincez.

Pensez à la naturopathie et aux médecines alternatives

Nous vous invitons également à vous tourner vers des approches thérapeutiques complémentaires, telles que la réflexologie plantaire, qui peut aider à soulager les douleurs articulaires grâce à la stimulation de certaines zones du pied.

L’ostéopathie est excellente aussi. Elle permet de travailler sur la mobilité articulaire et sur certains déséquilibres musculo-squelettiques pouvant aggraver l’arthrose. Essayez la chiropraxie, qui travaille notamment sur les manipulations de la colonne vertébrale pour soulager les douleurs liées à l’arthrose cervicale.

Vous l’avez compris : mieux vivre avec l’arthrose est possible pour peu que vous adoptiez une méthode globale et combiniez une bonne hygiène de vie, une alimentation adaptée et des remèdes naturels. Nous vous invitons à discuter de ces différentes approches avec votre médecin traitant pour mettre en place une stratégie personnalisée.

Gardez le moral !

Attention : ne négligez pas non plus le soutien psychologique, car il peut jouer un rôle important dans la gestion de la douleur et du stress liés à cette maladie chronique.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

