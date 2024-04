Prévisions météo : Froid et risque de neige pour cette première fin de semaine de 2024

À partir de vendredi, le froid sera de retour et mettra fin à la longue période de douceur actuelle. Quelle sera l’intensité de ce froid ? Sera-t-il durable ? La neige est-elle possible en plaine ? Voici quelques éléments de réponse.

Intensité et durabilité du froid

D’après les prévisions météorologiques, cette vague de froid devrait être modérée et pourrait durer plusieurs jours. Notons que même si les températures sont en baisse, elles resteront tout de même supérieures aux normales saisonnières dans certaines régions.

Sachez que des gelées nocturnes pourraient être observées dans plusieurs départements, et que les journées seront fraîches, avec des températures maximales comprises entre 5 et 10 °C. Le ressenti pourrait être désagréable en raison d’un vent parfois soutenu.

Risque de neige en plaine

La neige pourrait faire son apparition en plaine, principalement dans le nord et l’est du pays. Mais les accumulations devraient rester limitées et sans conséquence majeure sur les déplacements ou les activités économiques. Nous vous recommandons de suivre l’évolution de la situation et de prendre des précautions, notamment sur les routes.

Les régions les plus exposées au froid

Pour le dernier week-end de l’année 2023, le temps s’est annoncé humide et venté. Certaines régions seront particulièrement touchées par le froid dans les jours à venir :

Le nord-est du pays , avec un risque de neige et de verglas en plaine.

, avec un risque de neige et de verglas en plaine. Les départements du Cantal, de l’Isère, et de la Savoie, où les précipitations pourraient se transformer en neige fondue ou mouillée.

Le littoral Atlantique, où le vent renforcera la sensation de froid.

Sachez que le risque d’intempéries semble exclu pour la plupart des autres régions françaises, qui devraient plutôt connaître un temps frais mais globalement sec.

Prévisions météorologiques détaillées

Vendredi

Une dégradation pluvio-neigeuse pourrait gagner le nord et l’est du pays en fin de journée, tandis que le reste de la France bénéficiera d’un temps majoritairement sec, à l’exception du sud-ouest qui pourrait connaître quelques averses. Les températures minimales varieront entre –1 et 5 °C, tandis que les maximales oscilleront entre 5 et 10 °C.

Samedi

La situation météorologique devrait être instable, avec une alternance d’éclaircies et d’averses, parfois neigeuses en plaine. Le vent soufflera modérément (pas aussi violent comme une tempête) et renforcera le ressenti froid. Les températures minimales se situeront entre 0 et 3 °C, tandis que les maximales seront comprises entre 5 et 9 °C.

Dimanche

Le temps devrait s’améliorer graduellement au fil de la journée, avec un ciel de plus en plus dégagé et une diminution des précipitations. Les températures minimales oscilleront entre -2 et 4 °C, tandis que les maximales iront de 6 à 10 °C.

Nous vous conseillons de vous tenir informé de l’évolution de la météo et de prendre les précautions nécessaires, notamment pour les déplacements sur les routes. Nous vous rappelons de bien vous couvrir avant de sortir et de penser à protéger vos plantes sensibles au gel.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

