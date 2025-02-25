Révélations sur l’avenir d’Alfa Romeo : tous les modèles à venir jusqu’en 2030.

Alfa Romeo : Un futur prometteur jusqu’en 2030

Avec l’introduction de modèles innovants et l’évolution des SUV, Alfa Romeo semble être sur le point de transformer son avenir. Après le lancement du Tonale, la marque italienne s’apprête à dévoiler plusieurs modèles et mises à jour significatives au cours des prochaines années, visant à rajeunir son image et à répondre à la demande croissante du marché.

Les nouveaux modèles et la renaissance de Stelvio

Le lancement du Tonale en 2022 avait suscité beaucoup d’espoirs pour Alfa Romeo, mais ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Cependant, le Junior, le « petit » SUV, a aidé la marque à retrouver le sourire et l’optimisme. En 2025, ce Junior verra arriver sa version la plus puissante, la Veloce, qui affichera 280 chevaux. Ce modèle ouvrira la voie à la compétition des SUV électriques sportifs, avec l’introduction d’une variante hybride Q4. Cela marque un tournant significatif pour Alfa, qui tente de s’imposer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

La véritable innovation de cette année sera la nouvelle génération du Stelvio, lancée en 2017 et qui est prête pour une mise à jour. Le nouveau Stelvio sera construit sur la plateforme STLA Large et devrait afficher un design plus grand, incluant des moteurs électriques et hybrides. Les premières livraisons de ce nouveau modèle sont attendues pour la fin de l’année 2025, après un début de production prévu en juillet.

Une stratégie à long terme pour l’avenir

Les développements ne s’arrêtent pas là. En effet, après la sortie du Stelvio, le Giulia devrait faire ses débuts sur la même plateforme, avec potentiellement un nouveau design. Certaines rumeurs évoquent même la possibilité d’une carrosserie de type SUV coupé, ce qui marquerait un changement audacieux pour ce modèle emblématique.

En regardant vers 2027, Alfa Romeo prévoit de lancer un SUV plus grand que le Stelvio pour le marché américain, qui restera haut de gamme. Cependant, les rumeurs concernant le retour de l’Alfetta semblent s’être perdues, le projet ayant été abandonné en raison d’une baisse significative de la demande pour les compactes.

Pour conclure, d’ici 2029, une nouvelle génération du Tonale pourrait voir le jour, tandis qu’Alfa Romeo continuera à peaufiner sa stratégie entre modèles hybrides et électriques. Les prochaines années s’annoncent cruciales pour la marque italienne, qui tentera de se réinventer face à une concurrence redoutable.