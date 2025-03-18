La Nouvelle Alfa Romeo Giulia S’équipe de Moteurs à Essence !

Le constructeur automobile Stellantis a récemment modifié ses projets concernant Alfa Romeo. Alors qu’il avait annoncé en 2021 que la marque italienne deviendrait entièrement électrique d’ici 2027, cette décision a été revu par le nouveau PDG de la marque. Selon lui, Alfa Romeo continuera de proposer des moteurs à combustion. La prochaine génération des modèles Stelvio et Giulia intégrera des moteurs à essence, tout en s’accompagnant de versions entièrement électriques.

Retour sur les moteurs à combustion

En annonçant cette nouvelle orientation, Santo Ficili, le PDG d’Alfa Romeo et Maserati, a déclaré sur LinkedIn que le Stelvio sera le modèle phare de cette transition. Un tout nouveau SUV, son lancement est prévu pour cette année, bien que les ventes ne commenceront qu’en 2026. Aucun calendrier spécifique n’a été fourni concernant la Giulia, mais Ficili a indiqué que celle-ci arrivera après le Stelvio. Les deux modèles seront assemblés en Italie et bénéficieront de la plateforme STLA Large, qui les reliera de manière mécanique au nouveau Dodge Charger.

Les motorisations à privilégier

Les futurs Giulia et Stelvio devraient donc hériter du moteur à essence V6 bi-turbo de 3,0 litres proposé par Dodge. Ce moteur en ligne, disponible sur le Charger Sixpack, délivre soit 420, soit 550 chevaux, propulsés par un système de transmission intégrale. Les spécifications concernant le couple n’ont pas encore été communiquées, mais le moteur à six cylindres génère respectivement 469 et 521 livres-pieds dans le modèle Ram 1500 de 2025, soit environ 636 et 706 Newton-mètres.

La décision de conserver les moteurs à combustion n’est pas une surprise. L’ancien dirigeant d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, avait sous-entendu en octobre dernier que son successeur serait libre d’adopter une architecture multi-énergies pour les remplaçants du Stelvio et de la Giulia. Limiter la gamme à de simples véhicules électriques aurait été un pari risqué, étant donné que le marché mondial n’est pas encore prêt à accueillir pleinement les voitures électriques. Les ventes actuelles de l’entreprise ne sont pas non plus au beau fixe, ce qui aurait encore réduit la demande en cas de suppression des versions thermiques.

Ficili n’a pas donné plus de détails sur les nouveaux modèles. Cependant, il a récemment révélé que la nouvelle Giulia ne sera pas une berline conventionnelle. Au contraire, elle adoptera « un nouveau design et un nouveau type de carrosserie », laissant entendre qu’il s’agira d’un véhicule plus semblable à un SUV. « Sa plateforme sera la même que celle du Stelvio. Vous pouvez donc imaginer quel type de véhicule nous proposerons », a-t-il ajouté.

Cette déclaration a alimenté des rumeurs quant à la Giulia, qui pourrait devenir un liftback à cinq portes, s’inspirant de modèles tels que le Citroën C5 X ou le Peugeot 4008. Bien qu’il soit moins haut que le Stelvio, il ne sera pas aussi bas que l’ancienne Giulia.

Il y a environ un an, Imparato avait également fait l’éloge de la conception de la voiture : « Ce que nous avons conçu est une bombe ; nous n’avons pas pu finaliser le style de cette voiture sans en être absolument amoureux. Et maintenant, nous le sommes ! »