La Nouvelle Alfa Romeo Giulia Sera Équipée de Moteurs Thermiques !

Alfa Romeo maintient ses moteurs à combustion malgré l’électrification annoncée

En 2021, Stellantis avait annoncé qu’Alfa Romeo deviendrait une marque exclusivement électrique d’ici 2027 pour la région Europe élargie, l’Amérique du Nord et la Chine. Cependant, cette stratégie évolue. Le nouveau PDG d’Alfa Romeo a confirmé que la marque italienne continuera à proposer des moteurs à combustion pour le long terme, tout en intégrant des modèles hybrides.

Des moteurs à combustion pour les nouveaux modèles

Le PDG d’Alfa Romeo et Maserati, Santo Ficili, a annoncé sur LinkedIn que le nouveau SUV Stelvio sera le fer de lance de cette stratégie. Ce modèle complètement revu sera dévoilé plus tard cette année, mais sa commercialisation ne commencera qu’en 2026. Quant à la Giulia, aucune date précise n’a été communiquée, mais son lancement interviendra après celui du Stelvio. Les deux véhicules seront assemblés en Italie et reposent sur la plateforme STLA Large, établissant ainsi des liens mécaniques avec le nouveau Dodge Charger.

Le choix pragmatique des moteurs à combustion

Les nouvelles Giulia et Stelvio devraient être équipées du moteur « Hurricane » V6 biturbo de 3,0 litres proposé par Dodge. Ce moteur délivre entre 420 et 550 chevaux, avec une transmission intégrale. Bien que le couple n’ait pas encore été précisé, les performances de ce moteur laissent présager une puissance impressionnante. La décision de continuer à proposer des moteurs à combustion n’est pas une surprise, étant donné que l’ancien directeur d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, avait déjà suggéré qu’il incombait à son successeur de poursuivre une architecture multi-énergies pour ces modèles.

Le choix de ne pas se limiter aux véhicules électriques semble judicieux, compte tenu des défis que représente l’acceptation généralisée des voitures électriques sur le marché. De plus, les ventes actuelles d’Alfa Romeo ne sont pas très élevées, et éliminer les versions à moteur à combustion pourrait nuire encore davantage à la demande.

Santo Ficili a également révélé que la nouvelle Giulia ne serait pas une berline classique mais adopterait un « nouveau design et un nouveau type de carrosserie », ce qui laisse entendre une orientation plus proche d’un SUV. Son châssis sera le même que celui du Stelvio.

Les spéculations vont bon train concernant une Giulia qui se rapprocherait davantage d’un liftback à cinq portes, à l’instar des modèles Citroën C5 X et Peugeot 4008, tout en conservant un gabarit inférieur à celui du Stelvio.