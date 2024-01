Chez Maserati, l’électrique est en marche !

La célèbre marque italienne Maserati dévoile son programme d’électrification pour les années à venir avec pas moins de trois modèles emblématiques qui vont passer à l’électrique. La GranTurismo et le Grecale ayant déjà rejoint le catalogue, c’est désormais au tour de la MC20 en 2025, suivie de la Quattroporte en 2028.

Un virage électrique ambitieux pour Maserati

La transition vers l’électricité s’accélère chez Maserati. Forte du succès de ses premiers modèles électrifiés, la GranTurismo et le Grecale, la firme italienne a annoncé son intention de poursuivre sur cette voie. Le constructeur prévoit d’électrifier tous ses modèles d’ici quelques années, avec des objectifs particulièrement concrets et proches pour certains d’entre eux.

MC20, l’emblématique supercar de Maserati passera à l’électricité en 2025 et Quattroporte, la luxueuse berline devrait quant à elle adopter une motorisation électrique en 2028.

Même si certaines marques sont souvent associées au son caractéristique produit par leurs moteurs, celles-ci devraient proposer des alternatives respectueuses de l’environnement. Les lois européennes fixent un cap précis en matière de réduction des émissions de CO2, poussant les constructeurs à développer des solutions électrifiées.

Un programme alliant performance et respect de l’environnement

Maserati ne compte pas sacrifier la performance au profit de l’électrification. Les futurs modèles de la marque visent à allier puissance et respect de l’environnement en proposant des motorisations électriques capables d’égaliser, voire de surpasser, leurs homologues thermiques.

La nouvelle génération de sportives italiennes se veut plus propre, mais tout aussi capable de procurer des sensations fortes aux amateurs de conduite.

Une offre déjà étoffée avec la GranTurismo et le Grecale

Pour rappel, Maserati a déjà fait ses premiers pas dans l’univers de l’électrification avec deux modèles phares :

GranTurismo : Cette GT globalement appréciée sur le marché a récemment vu arriver sa version électrique. Ces modèles mettent l’accent sur le confort, la conduite souple et silencieuse, tout en offrant une autonomie suffisante pour partir en voyage sans compromis.

Cette GT globalement appréciée sur le marché a récemment vu arriver sa version électrique. Ces modèles mettent l’accent sur le confort, la conduite souple et silencieuse, tout en offrant une autonomie suffisante pour partir en voyage sans compromis. Grecale : Ce SUV compact 100 % électrique vient concurrencer les mastodontes de son segment et semble déjà plaire aux clients. Le Grecale promet un maximum de plaisir de conduite grâce à sa motorisation puissante et efficace, le tout dans un style typiquement italien.

Ces deux premiers véhicules électriques ont posé les bases du futur Maserati, un futur dans lequel le constructeur espère bien séduire de nouveaux clients tout en conservant ceux qui ont toujours apprécié les modèles thermiques.

Une stratégie cohérente et nécessaire

Le virage électrique amorcé par Maserati est certes ambitieux, mais continuer à briller sur le marché automobile est fondamental. Les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes, ce qui impose aux constructeurs d’adapter leur offre pour proposer des solutions moins polluantes.

Maserati a décidé de saisir l’opportunité de se renouveler sans trahir son ADN, en conjuguant performance, luxe et respect de l’environnement. Ce pari semble l’un des défis majeurs que doit relever Maserati pour asseoir sa place au sommet de la hiérarchie automobile mondiale.

La marque italienne Maserati vient d’annoncer une suite encore plus intense à son programme d’électrification. D’abord avec ses premiers succès que sont la GranTurismo et le Grecale, elle prévoit désormais d’électrifier également la MC20 en 2025, puis la Quattroporte en 2028.

La marque fait preuve d’une ambition forte et poursuit une révolution incontournable s’il veut rester dans la compétition. Cette route vers l’électrique promet d’offrir un avenir plus vert sans sacrifier les performances et l’image de luxe qui caractérisent traditionnellement Maserati.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!