Révélations sur les Renault de demain : les classiques font leur grand retour d’ici 2030 !

Les nouveautés Renault jusqu’en 2030 : un avenir électrique

Dans le cadre de la réglementation européenne CAFE, qui impose une réduction des émissions de CO2 des constructeurs automobiles, Renault prévoit d’élargir son portefeuille de modèles électriques. Le constructeur français prévoit de lancer plusieurs nouvelles variantes, avec un accent particulier sur des modèles emblématiques comme le R5 et le Twingo, tout en continuant à offrir des moteurs à combustion pour certains modèles jusqu’en 2028.

Le plan de lancement de Renault pour 2025

Renault se positionne sur le marché des véhicules électriques, avec des résultats prometteurs pour le R5, qui a terminé à la sixième place des ventes mondiales de voitures électriques dans les deux premiers mois de l’année. Le constructeur prévoit d’introduire une édition spéciale du R5 à l’occasion de Roland-Garros et de lancer des variantes plus abordables de ce modèle, avec un prix cible inférieur à 25 000 euros.

Les premières livraisons du R4 sont attendues cet été, accompagnées de nouveaux restylages pour les modèles Austral et Espace. Pour le Salon de Múnich, le nouveau Clio sera présenté, tandis qu’un possible retrait de l’Arkana pourrait être confirmé, dans le but de réduire la gamme actuelle de SUV.

Les innovations programmées pour 2026 et au-delà

La quatrième génération du Twingo devrait faire son apparition au printemps 2026, avec un design arrondi et une banquette arrière modulable, exclusivement disponible avec des moteurs électriques. Son prix est estimé à environ 19 900 euros. À cette même époque, Renault prévoit de lancer de nouveaux véhicules utilitaires électriques développés en partenariat avec Volvo, tels que l’Estafette, le Trafic et la Goelette, ainsi qu’un Mégane renouvelé avec des batteries fabriquées en France.

À partir de 2027, le constructeur mettra en avant le R5 Turbo 3E, une interprétation entièrement électrique des célèbres R5 Turbo et Turbo 2, avec une puissance estimée à 540 CV et une production limitée à 1 980 unités. Une nouvelle variante à traction intégrale du R4 devrait également être lancée, avec une batterie améliorée capable d’atteindre 500 kilomètres d’autonomie.

Vers une gamme électrique en 2028 et 2029

L’année 2028 sera marquée par le lancement d’un SUV de milieu de gamme entièrement électrique, conçu sur une nouvelle plateforme en collaboration avec Nissan, et proposé en versions cinq et sept places. En 2029, un Espace électrique devrait également voir le jour, suivi d’un Mégane E-Tech basé sur une version allongée de la plateforme utilisée pour le R5.

Les perspectives pour 2030 et au-delà

Alors qu’un nouveau R4 pourrait être introduit en 2030, utilisant la plateforme qui servira au Mégane E-Tech, une architecture innovante est en cours de développement, avec des moteurs électriques par roue. Cela marquerait une évolution significative dans la conception des véhicules chez Renault, en faisant du nouveau R4 une alternative directe au Captur, dont la production est prévue de se terminer bientôt. Quant au R5 suivant, son arrivée est attendue pour 2031.

Renault semble déterminé à transformer et à électrifier son offre tout en restant fidèle à son héritage, et nous continuerons à suivre l’évolution de ces projets audacieux.