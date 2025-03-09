Ebro S700 : Tous les prix des différentes versions de ce nouveau SUV en Espagne, sera-t-il un succès ?

Le SUV Ebro S700 : un nouveau concurrent sur le marché

Le Ebro S700 vient d’être lancé sur le marché avec l’ambition de rivaliser dans le segment des SUV compacts. Fabriqué dans la Zone Franche de Barcelone, ce modèle se distingue par son design moderne, sa technologie avancée et ses différentes versions adaptées à divers types de conducteurs. Voici un aperçu de ses caractéristiques, de ses prix et des versions proposées.

Caractéristiques clés de l’Ebro S700

Ce SUV cherche à se démarquer par un équilibre entre espace, technologie et efficacité.

Design et dimensions

Mesurant 4,55 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,70 mètre de haut, l’Ebro S700 offre un habitacle spacieux pour cinq passagers, le tout dans un design robuste et contemporain.

Capacité de chargement

Le véhicule dispose d’un coffre de 500 litres, qui peut être étendu jusqu’à 1 150 litres avec les sièges arrière rabattus.

Motorizations et consommation

Le S700 est proposé avec un moteur essence 1.6 TGDI de 147 chevaux et une transmission automatique à double embrayage (DCT) comportant sept vitesses. Sa consommation de carburant s’élève à environ 7 l/100 km, selon le style de conduite et les conditions de route.

Équipements technologiques

Selon la version choisie, l’Ebro S700 peut être équipé d’un tableau de bord numérique, d’un écran tactile, de la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, d’une caméra 360° et d’assistants de conduite avancés.

Ebro S700 hybride rechargeable : une option écologique

Pour ceux cherchant une alternative plus écologique, une version hybride rechargeable de l’Ebro S700 est prévue. Elle intégrera un moteur essence 1.5 associé à un système électrique, offrant une puissance combinée de 347 chevaux et une autonomie en mode électrique, ce qui en fera une option attrayante pour réduire l’empreinte carbone.

Prix de l’Ebro S700 en Espagne : versions et coûts

Actuellement, l’Ebro S700 se décline en deux versions aux prix compétitifs :

Ebro S700 1.6 TGDI Comfort 7 DCT : à partir de 27 641 €

Ebro S700 1.6 TGDI Luxury 7 DCT : à partir de 30 400 €

Ces prix peuvent varier selon le concessionnaire, les promotions en cours et les options d’équipement choisies.

Comparaison avec la concurrence

L’Ebro S700 entre dans un segment où se trouvent des modèles bien établis comme le Hyundai Tucson, le SEAT Ateca, le MG HS et le JAECOO 7, qui offrent des caractéristiques similaires en matière de technologie et de performance. Toutefois, sa fabrication nationale et sa variante hybride pourraient lui donner l’avantage auprès des consommateurs à la recherche d’un SUV moderne à un prix compétitif.

Conclusion : L’Ebro S700 peut-il conquérir le marché ?

Le Ebro S700 se positionne comme une option intéressante sur le marché espagnol, avec des prix accessibles pour un SUV de sa catégorie et des équipements qui rivalisent avec ceux de ses concurrents. Son succès dépendra de l’accueil du public et de la qualité démontrée au quotidien. Sa capacité à s’imposer sur le marché reste à prouver, mais son lancement marque un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque.